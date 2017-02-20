Обнинская собака станцевала для Познера и Светлакова

В субботу, 18 января, в популярном шоу Первого канала «Минута славы» приняли участие дрессировщица из Обнинска Анастасия Боровкова и её четырехлапый питомец Малави. Они покорили своим балетным номером строгое жюри, в состав которого вошли Владимир Познер, Сергей Юрский, Рената Литвинова и Сергей Светлаков. Все судьи сказали:«Да», а зрители кричали: «Браво». В итоге наши землячки прошли в следующий тур проекта.
- Она прямо улыбалась всю дорогу. Вообще, счастливая артистка, - отметила выступление хвостатой балерины судья шоу, актриса Рената Литвинова.
Настя и Малави являются членами обнинской труппы «Цирк дрессированных собак». Об этом удивительном коллективе мы рассказывали несколько лет назад.
Об участии в шоу члены труппы не задумывались. Однако редакторы программы прислали им приглашение. И в итоге они решили попробовать собственные силы.
Малави - беспородная собака, родилась в 2010 году. В Обнинске её подобрали на улице.
Фото: «Цирк дрессированных собак».
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