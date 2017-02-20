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Обнинская собака станцевала для Познера и Светлакова

20.02.2017 16:40 6 1252 Елена Французова

В субботу, 18 января, в популярном шоу Первого канала «Минута славы» приняли участие дрессировщица из Обнинска Анастасия Боровкова и её четырехлапый питомец Малави. Они покорили своим балетным номером строгое жюри, в состав которого вошли Владимир Познер, Сергей Юрский, Рената Литвинова и Сергей Светлаков. Все судьи сказали:«Да», а зрители кричали: «Браво». В итоге наши землячки прошли в следующий тур проекта.

- Она прямо улыбалась всю дорогу. Вообще, счастливая артистка, - отметила выступление хвостатой балерины судья шоу, актриса Рената Литвинова.

Настя и Малави являются членами обнинской труппы «Цирк дрессированных собак». Об этом удивительном коллективе мы рассказывали несколько лет назад.

Об участии в шоу члены труппы не задумывались. Однако редакторы программы прислали им приглашение. И в итоге они решили попробовать собственные силы.

Малави - беспородная собака, родилась в 2010 году. В Обнинске её подобрали на улице.

Фото: «Цирк дрессированных собак».


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Тэги: общество

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