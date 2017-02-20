Калужская область поднялась на 17 место в рейтинге качества жизни

Рейтинг российских регионов по качеству жизни по итогам 2016 года в понедельник, 20 февраля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Калужская область с прошлогоднего 20 места поднялась на 17. Пятёрка лидеров при этом не поменялась: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край.

За год наш регион опередил Ростовскую и Челябинскую области, а также Ставропольский край.

- При составлении рейтинга были отобраны 72 показателя, которые объединены в 11 групп, характеризующие все основные аспекты условий проживания в регионе: от уровня экономического развития и объёма доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания, - пояснили авторы исследования.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.