Калужская область оказалась на 31 месте в рейтинге сумасшествия регионов

Карту безумия России в пятницу, 17 февраля, представило издание Life. Для создания рейтинга использовались данные о наших согражданах, обратившихся за год за психиатрической помощью и по итогам исследования находящихся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.
Хуже психическое здоровье в удалённых регионах: Алтай, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также в Пермском и Красноярском краях. В европейской части России со знаком минус выделились Тверская и Ивановская области.
Калужская область расположилась на 31 строке рейтинга. В нашем регионе на каждые 100 000 жителей приходится 3007 больных.
Меньше всего обращений к врачам по поводу психического здоровья в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Кабардино-Балкарской республике.
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