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Калужская область оказалась на 31 месте в рейтинге сумасшествия регионов

17.02.2017 12:54 28 1805 Дмитрий Ивьев

Карту безумия России в пятницу, 17 февраля, представило издание Life. Для создания рейтинга использовались данные о наших согражданах, обратившихся за год за психиатрической помощью и по итогам исследования находящихся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Хуже психическое здоровье в удалённых регионах: Алтай, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также в Пермском и Красноярском краях. В европейской части России со знаком минус выделились Тверская и Ивановская области.

Калужская область расположилась на 31 строке рейтинга. В нашем регионе на каждые 100 000 жителей приходится 3007 больных.

Меньше всего обращений к врачам по поводу психического здоровья в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Кабардино-Балкарской республике.


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Тэги: общество рейтинг

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