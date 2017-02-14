Губернатор предложил строить «мусорные» заводы без обсуждения с жителями

Во вторник, 14 февраля, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ заявил, что мусороперерабатывающие заводы в Калужской области будут строиться в соответствие с уже утвержденной схемой. Полигоны, по мнению губернатора, должны быть только муниципальными, а «мусорные» заводы могут и должны быть частными, как рентабельный бизнес.

- И президент на это не случайно обратил внимание в одном из своих последних выступлений, мы слишком увлеклись согласованием этих вопросов с общественностью, с дачниками и т. д, - заявил Анатолий Артамонов. - Есть закон. И делать надо все с соблюдением законодательства.

Заводы будут устанавливать с соблюдением всех норм там, где, по мнению правительства региона, они не будут ухудшать условия жизни жителей области. И только закон будет определять места расположения.

- Мы можем до того докатиться, что нашим регионом мы перестанем управлять, а управлять им начнут дачники, - подчеркнул Артамонов. - А у нас их куда не плюнь, вплоть до границ с Брянской, Смоленской областями.

По словам губернатора, в области уже действуют несколько мусороперерабатывающих заводов. Отсортированный мусор, в частности, используется при производстве цемента.