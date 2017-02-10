Одиночество в Сети

Семь вечера. Центр города. За столиками кафе сидят пары. Девушки в длинных платьях, молодые люди в пиджаках и галстуках. Глаза в глаза, улыбки, смех. Кажется, после долгой разлуки встретились влюблённые. Но вместо столовых приборов молодые люди держат ручки и листы бумаги. Через каждые пять-семь минут кавалеры переходят от столика к столику. А девушки что-то пишут на своих бумажках. Как оказалось, это быстрые свидания - формат, который только набирает обороты в Калуге, тогда как в обеих столицах это уже распространённый способ знакомства. Суть в том, что за один вечер одинокие люди общаются сразу с несколькими партнёрами. Если симпатия взаимна, организатор скидывает паре контакты.

- Мне очень понравилось, - рассказывает один из участников Кирилл. - Полагал, что буду чувствовать себя неуверенно, скованно, а оказалось, общаться с незнакомками легко. Даже времени не хватало. Хотелось, чтобы каждое свидание длилось не пять, а как минимум десять, а то и все пятнадцать минут. Если с первой девушкой ещё думал, о чём говорить, то с остальными фразы рождались сами собой.

- В современном мире нелегко с кем-то познакомиться, - признаётся одна из участниц быстрых свиданий Элла. - С возрастом начинаешь скептически ко всему относиться: а вдруг ничего не получится? Большую часть времени проводишь на работе, и встретиться с кем-то за её пределами сложно. Когда общаешься с семейными знакомыми, складывается впечатление, что их просто жизнь свела.

Элле около тридцати. Она обаятельна, красива и… до сих пор одна. После быстрых свиданий сразу несколько молодых людей пожелали продолжить с ней знакомство. Кирилл тоже не остался без внимания.

«Даже если вам немного за тридцать»

Особо активный интерес к быстрым свиданиям проявляют молодые люди от 20 до 25 лет. Их записывается больше, чем девушек того же возраста. В категории от 30 лет и старше всё кардинально меняется. И вот ещё нюанс: 40-летние калужане гораздо охотнее знакомятся с 20–25-летними девушками, чем со своими ровесницами. При этом, по статистике, на одного мужчину после 40 лет приходится пять женщин.

- Как-то звонит 40-летний мужчина: «Я хочу на свидания с 20-летними девушками. А что тут такого? Я хорош собой. Зачем мне 35-летние женщины с прошлым, детьми, к тому же вряд ли они мне родят», - рассказала организатор проекта в Калуге.

Особенно остро чувствуют одиночество женщины после 45 лет. С каждым годом точек пересечения с кавалерами становится всё меньше. Мужчины редко ходят на выставки, в кино, а дискотеки - предпочтение молодёжи.

- Взрослые женщины прямо говорят, что семья-то им не нужна, им просто хочется общения, - добавляет организатор.

Быстрые свидания вызвали интерес и у людей… нетрадиционной сексуальной ориентации. Они за встречи готовы заплатить втридорога, но пока желающих помочь им со знакомствами не нашлось.

Интернет-знакомства

Считается, что в среднем 30 секунд достаточно человеку, чтобы оценить внешность собеседника, и 5 минут, чтобы понять, хочешь ли ты продолжить с ним общение. Порой влюбиться можно в незнакомца в толпе. Но это в реальном мире. А в последние годы молодые люди всё чаще знакомятся в Интернете.

- Это удобно, можно войти в него даже сидя на работе, - считает психолог Сергей ЛИСЯНСКИЙ. - Интернет стал передатчиком информации и одновременно с этим нашим цензором. Мы оцениваем человека не по его достоинствам, а по красивой фотографии и количеству подписчиков, по качеству постов. Однако то, какой человек на самом деле и какой он в Интернете, порой «две большие разницы». Пока у нас нет виртуальной грамотности: женщины выкладывают в Сеть собственные фотографии в обнажённом виде, и у мужчин складывается определённый стерео­тип по отношению к ним. Да и сильный пол часто выставляет абсолютно нелепые фото. То, что мы не видим живого человека, накладывает свой отпечаток: нам легче общаться на закрытые темы - например, о сексе.

У меня тоже был опыт интернет-знакомства. Я порядка трёх месяцев общался с одной барышней. Однако на «живом» свидании это оказался абсолютно другой человек. Я настолько был потрясён, что ночь после этого не спал - не мог совместить картинку, которую получил из виртуального общения, с реальным поведением.

Подменённая реальность

Наверняка у многих есть знакомые молодые люди - умные, обаятельные, симпатичные и… одинокие. Ведь вместо того, чтобы встречаться с девушками, всё своё свободное время они проводят у мониторов.

- Мы все зависим от определённых стандартов. У каждого из нас есть пункты - достижения. Из-за излишне развитых соцсетей Интернета часть этих пунктов перенеслась в виртуальный мир. Интернет заменяет реальную жизнь, в нём порой гораздо проще самоутвердиться, реализоваться, - продолжает Сергей. - Причём чаще эта замена происходит у мужчин.

Единственный способ решить проблему - ограничить общение в Интернете, ведь живого человека оно всё равно не заменит.

Где встретишь свою вторую половинку, предугадать невозможно - кто-то находит свою любовь на работе, а кто-то даже на лестничной площадке.