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Калужские спасатели пробегут по лестницам на скорость

10.02.2017 15:14 4 546 Алёна Павлова
Калужские спасатели пробегут по лестницам на скорость

В следующую пятницу, 17 февраля, калужские спасатели будут соревноваться по бегу на 17-й этаж. В качестве площадки для забега выбрано одно из самых высоких зданий города на Правобережье рядом с Губернским парком.

Бежать спасатели будут в полной боевой экипировке и в противогазах, к которым будет подключен сжатый воздух. Взобраться им предстоит на высоту 50 метров. У каждого участника соревнований будет действующее разрешение на работу в противогазе и квалификация «газодымозащитник».

- Основная цель «Вертикального вызова» - показать насколько сложна и опасна профессия пожарного-спасателя, почтить память пожарных, погибших при исполнении своих служебных обязанностей, поднять боевой дух огнеборцев и сплотить людей одной профессии, - рассказали 10 февраля в ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: общество мчс

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