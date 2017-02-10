Калужские спасатели пробегут по лестницам на скорость

В следующую пятницу, 17 февраля, калужские спасатели будут соревноваться по бегу на 17-й этаж. В качестве площадки для забега выбрано одно из самых высоких зданий города на Правобережье рядом с Губернским парком.

Бежать спасатели будут в полной боевой экипировке и в противогазах, к которым будет подключен сжатый воздух. Взобраться им предстоит на высоту 50 метров. У каждого участника соревнований будет действующее разрешение на работу в противогазе и квалификация «газодымозащитник».

- Основная цель «Вертикального вызова» - показать насколько сложна и опасна профессия пожарного-спасателя, почтить память пожарных, погибших при исполнении своих служебных обязанностей, поднять боевой дух огнеборцев и сплотить людей одной профессии, - рассказали 10 февраля в ГУ МЧС по Калужской области.