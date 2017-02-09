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Калужские плотины подвисли: «Если прорвёт, будет большая беда»

09.02.2017 16:15 8 5045 Оксана КОЛОСОВА
Калужские плотины подвисли: «Если прорвёт, будет большая беда»

Состояние гидротехнических сооружений (ГТС) обсудили на вчерашнем заседании участники областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Недавно начались проверки тех ГТС, которые являются наиболее опасными в период паводка. Всего таких плотин в регионе 23. Из них проинспектировано 5: в Кондрово, Муромцево, Сухиничах, Лаврово-Песочне, Людиново и Кирове. Все проверенные ГТС вызвали много замечаний.

- По плотине в Кондрово практически ничего не сделано. Управляющая компания или эксплуатирующая организация для неё не определена, вопрос по передаче в собственность не решён. Техника не подготовлена, - сообщил заместитель руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Дмитрий ХАРИТОНОВ. – ГТС в Муромцево (Бабынинский район). Собственник плотины куда-то делся. Два года назад он для ремонта спустил водоём и исчез. Мы его уже и привлекали, и что только с ним ни делали. Местные жители, заткнув донный выпуск, водоём наполнили. Он никем не обслуживается, находится в предаварийном состоянии. Если плотину прорвёт, будет большая беда. Она дотянется и до Киевской трассы.

В печальном состоянии находится и ГТС в Сухиничах, собственником которой является область.

- Нельзя сказать, что она (плотина – прим. ред.) завтра рухнет, но её состояние действительно неудовлетворительное. Откосы, дорога разбиты. Никто за ней не ухаживает. Эксплуатирующая организация до сих пор не определена, - рассказал Дмитрий Харитонов. – Обследованием плотины никто не занимался.  Выдержит ли она в этом году, никто конкретно сказать не может. Мы три года об этом говорим, но вопрос так и не сдвинулся с места.

Похожие замечания возникли и по плотине в деревне Лаврово-Песочня. Официально она принадлежит области, но фактически ею пользуется коммерческая организация. По словам Харитонова, обсуждалась возможность передачи ей ГТС, однако окончательную точку в этом вопросе поставить так и не удалось.

- Поднимаем его три или четыре года. А состояние плотины с каждым годом ухудшается. Там уже имеются размывы. В конечном итоге может пострадать расположенная ниже деревня.

Много нареканий у Ростехнадзора вызывает и недавно отремонтированная Кировская плотина. Экспертная организация оценила её состояние как неудовлетворительное.

- Администрация района, к сожалению, молчит, - сказал Дмитрий Харитонов.

Руководство Людиновского района, в отличие от соседей, старается, работы по приведению в порядок своей плотины проводит. Однако и там поручения выполнены лишь частично.

Дмитрий Харитонов отметил также, что в Калужской области практически не ведётся работа по обследованию ГТС, отработавших 25 лет, на предмет их исправности и безопасности.

Затормозилась в 2016 году и постановка на учёт бесхозных объектов. На данный момент в регионе насчитывается 6 «ничейных» ГТС.

- Казалось бы: осталось совсем немного, но сработали откровенно плохо, - констатировал Харитонов. – У меня в марте будет большая комиссия из Москвы. Конечно, мы получим за это по шее.

Он попросил заместителя губернатора Юрия КОЖЕВНИКОВА обязать руководителей муниципалитетов, в которых остались бесхозные плотины, поставить их на учёт не до конца года, а до окончания полугодия. Кожевников просьбу поддержал:

- Хватит уговаривать. Готовьте письма в те 6 районов, где эти вопросы ещё не решены. В противном случае будут применены штрафные санкции. Если прорвётся Людиновская плотина, будет затоплена вся пойма Болвы, в Брянской области смоет зону даже до Дятьково. То есть беды там будет много.


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Тэги: общество мчс дмитрий харитонов юрий кожевников

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