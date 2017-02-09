Николая Любимова назвали претендентом на пост губернатора Рязанской области

В ближайшее время свой пост покинет губернатор Рязанской области Олег Ковалев, сообщил в среду, 8 февраля, телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Основным претендентом на эту должность издание называет депутата Госдумы, бывшего городского голову Калуги Николая ЛЮБИМОВА.

- Решение объясняется не столько трудностями в регионе, сколько проблемами со здоровьем Ковалева, - утверждает один из собеседников «Дождя». - В этом году у Ковалева истекает срок полномочий, и, по словам источника, ему будет сложно отработать еще один срок.

Назначение Любимова будет отличаться от предыдущих, когда Путин выбирал на посты губернаторов выходцев из этих регионов. В случае же с Любимовым считается, что он сможет хорошо себя показать в новом для себя регионе, говорит собеседник, близкий к Кремлю.

Сам Любимов сказал «Дождю», что ничего не знает о возможном назначении.