Калужанкам на время морозов советуют не злоупотреблять косметикой

В Калугу пришли лютые морозы. Температура воздуха опустилась ниже 25 градусов. Это привело к тому, что практически каждые сутки в БСМП поступают пациенты с переохлаждением и обморожением.
- Как правило, после оказания помощи их отпускают домой, - рассказали нам в БСМП. – Однако в тяжёлых случаях нескольким пациентам ампутировали конечности.
Так, одному из пациентов пришлось ампутировать ноги, другому пальцы. На днях в больницу привезли водителя, чья машина заглохла на трассе. Несколько часов мужчина провёл на морозе. В итоге ему ампутировали пальцы ног и несколько пальцев на руке.
- Чаще всего с обморожением поступают люди в состоянии алкогольного опьянения, - добавляют врачи. – Не стоит для согревания использовать спиртосодержащие напитки. Также их нельзя применять для растирания кожи, это может только ухудшить её состояние.
Первые признаки обморожения – кожа побелела, чувствуется в этом месте покалывание. Если вы долго были на морозе, чтобы согреться, нужно выпить чая. Однако напиток должен быть всего на 10 градусов выше температуры тела. Хорошо бы принять тёплую ванну – вода должна быть на 5-10 градусов выше температуры тела. А чтобы не было осложнений, надо вовремя обращаться за помощью.
Врачи не рекомендуют в морозы женщинам злоупотреблять косметикой, не пользоваться кремами на водной основе.
Тем же, кто вынужден добираться на работу на общественном транспорте, советуют, стоя на остановке, прикрывать лицо шарфом. При этом дышать надо не ртом, а носом. А самое главное – одеваться по сезону: многослойная одежда, обувь на толстой подошве, головной убор.
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