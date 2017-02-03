Полиции велели избавиться от «предателей»-информаторов

Как мы уже рассказывали, 2 февраля в областной администрации состоялась встреча за «круглым столом», участники которого размышляли над тем, как побороть вакханалию на рынке ритуальных услуг. Одной из главных проблем в этой сфере являются утечка информации об умерших и последующее навязывание некоторыми ритуальными компаниями своих услуг родственникам усопшего. По словам председателя Ассоциации похоронных компаний Калужской области Сергея БОЛТУНОВА, в Калуге размер «премии» за сведения о покойном на данный момент составляет уже около 12 тысяч рублей.

- Несколько лет назад часть нашего бизнес-сообщества, которая работала на «сливах», решила отказаться от них, - говорит Болтунов. – Сами предприниматели понимают, что эти деньги, которые идут на оплату информаторов, ложатся затем дополнительной финансовой нагрузкой на родственников умершего. Это не идёт на пользу бизнесу.

Считается, что информаторами ритуальных агентов являются либо кто-то из работников «Скорой помощи», либо полицейские: участковые или же работники дежурных частей. Впрочем, пока это можно только предполагать – установить данные факты документально не удавалось ни разу.

- По всем обращениям, поступившим в министерство здравоохранения по вопросам незаконной передачи сведений об умерших Региональным центром Скорой медицинской помощи и медицины катастроф проводились проверки, заседания врачебной комиссии, - рассказал на совещании главный врач Центра Константин КОНДРАШОВ. – В оперативном отделе Регионального центра Скорой медицинской помощи и медицины катастроф установлены камеры видеонаблюдения. Ведётся запрет на использование личными средствами связи в отношении тех сотрудников, которые имеют доступ к информации о пациентах и вызовах бригад «Скорой помощи». Проводятся регулярные проверки аудио- и видеозаписей работы фельдшеров. Однако проблема продолжает существовать, поскольку достоверно установить факт незаконной передачи информации медработниками ритуальным агентствам администрация организации в рамках своих полномочий не может. Контролировать всех медиков Калужской области невозможно. Информация всё равно утекает.

Примерно то же самое сказал и начальник Управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД РФ по Калужской области Анатолий АБРАМОВ:

- Да, такая проблема существует. Приходилось с ней сталкиваться, когда ещё не приехала следственно-оперативная группа, а ритуальщики уже стоят на пороге. Но просто так за руку поймать невозможно. Чтобы это сделать, нужно провести какие-то технические мероприятия. А они проводятся только по решению суда, в рамках возбуждённого уголовного дела.

- Если полиция сама у себя не может навести порядок, и вам нужно решение суда – я этого просто не понимаю! – возмутился в ответ заместитель губернатор Юрий КОЖЕВНИКОВ. – В Калуге всего три или четыре дежурных части. Вся информация стекается туда. Трое суток понаблюдайте за ними. Посмотрите, с кем разговаривают по мобильным телефонам ваши сотрудники. Одного, двух, трёх выгоните с позором! Неужели не можете найти у себя этих предателей?! Пусть идут на гражданку и зарабатывают там эти деньги! Чтобы к вам ничего не прилипало! Своих бы выгнали и медицине помощь бы оказали! Наведите у себя порядок!

- По сообщениям проверки проводятся, факты устанавливаются, - начал было отвечать Анатолий Абрамов, но Кожевников его перебил:

- Хоть одного нашли?

- Пока нет.

- Ну так о чём мы говорим?

Допускают некоторые ритуальные компании и нарушения санитарных норм. На «круглом столе», в частности, рассказали историю о том, как некая фирма арендовала подвал многоквартирного жилого дома, в котором омывались и хранились в холодильных камерах тела умерших людей.

- Санитарные нормы компания нарушила, однако последствий для неё никаких нет. Они съехали и существуют на рынке дальше, - говорит один из участников встречи депутат Госдумы РФ Александр АВДЕЕВ.

По его мнению, навести порядок в сфере оказания ритуальных услуг должен помочь новый федеральный закон «О похоронном деле», в котором должна быть прописана и обязанность лицензирования данного вида деятельности, и ответственность за навязывание услуг клиентам и нарушение санитарных норм.

В частности, участники «круглого стола» рассчитывают, что в новом законе для нарушителей будут предусмотрены высокие штрафы и возможность лишать их лицензии.

- Моё предложение: штраф для физического лица, которое навязывает свои услуги, должен составлять до 100 тыс. рублей, для юридического – до 500 тыс. рублей с лишением лицензии, - высказался по этому поводу Константин Кондрашов.

- Штрафы должны вырасти многократно, - согласился Александр Авдеев. – Тогда это станет интересно и полиции, и участникам рынка, потому что они будут заинтересованы в том, чтобы предоставить максимум информации контролирующим органам и довести дело до логического финала. Это позволит не только разово устанавливать подобные факты, но и устранять их последствия.

Проект закона находится сейчас на стадии обсуждения. На рассмотрение в Госдуму он поступит, возможно, уже будущей весной.