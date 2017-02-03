Проверка слуха: на Пролетарской построят очередной торговый центр?

Недавно в «Народных новостях» на нашем сайте пользователь zaika0094 разместил информацию о том, что 25 января в Городской Управе города Калуги состоялись публичные слушания по строительству на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Пролетарская, д.108, на месте бывшего детского сада «Колокольчик», торгового центра.

«Мнение жителей близлежащих домов, видимо, никого не интересует, - пишет наш читатель. К своей короткой новости он приложил два эскизных рисунка будущего ТЦ.

К слову судьбой детского сада пользователи портала kp40.ru интересуются уже не впервые.

«Вроде, детсадов у нас не хватает. Иные находятся ещё в дореволюционных деревянных домах, а тут капитальное здание из кирпича и железобетона в центре города сносят», - писал ещё в 2014 году в «Народных новостях» фдуч.

Что же стало с дошкольным учреждением и действительно ли на его месте появится торговый центр?

- Там действительно когда-то размещался детский сад. Но этот земельный участок никогда не являлся муниципальной собственностью. Он находился в ведомстве одного из калужских предприятий. В частные руки участок перешёл ещё в 90-е годы XX столетия, - прокомментировали нам в отделе градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. – Затем в здании размещалась частная школа. Поскольку капитальный ремонт здания не проводился и состояние его конструкций не отвечало требованиям безопасности, собственник участка принял решение об их сносе.

Что касается строительства на Пролетарской, 108, торгового центра, то на данный момент речи об этом не идёт.

- Сейчас собственник, коммерческая компания, просит предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка. Только при его наличии он может думать о строительстве в соответствии с видом разрешённого использования, - пояснили в отделе градостроительного планирования. – В данный момент вид разрешённого использования земельного участка – под многоквартирный жилой дом 4-5 этажей. Эта формулировка относится к основным видам разрешённого использования. По закону, основной вид собственник вправе выбрать самостоятельно, без проведения процедуры публичных слушаний.

Владелец участка уже предпринимал попытку построить многоквартирный дом, однако проектная документация не прошла экспертизу. Поэтому, чтобы начать там строительство какого-то другого объекта, собственнику нужно получить разрешение на условно разрешённый вид использования. Это возможно только через процедуру проведения публичных слушаний.

- Владелец выбрал для себя условно разрешённый вид использования земельного участка: «Здания многофункционального назначения». Сделал предварительный эскизный проект. Но это не значит, что там будет именно такое здание. Эскиз необходим для получения разрешения на изменение вида разрешённого использования. То, что было представлено на публичных слушаниях 25 января – просто картинка. Ни о каком строительстве какого-либо конкретного здания речь пока не идёт. На публичных слушаниях мы объясняли людям, что сейчас мы говорим только о принципиальном изменении вида разрешённого использования земельного участка.

Тем не менее жители близлежащих домов, пришедшие на слушания, решили не давать своего согласия на изменения вида разрешённого использования.

На следующей неделе должно состояться заседание комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «г. Калуга», которая примет своё решение по данному вопросу. Её заключение вместе с результатами публичных слушаний передадут затем городскому голове. Окончательную точку в данном вопросе должен поставить именно он. При этом градоначальник может как учесть мнение калужан, так и не учитывать, поскольку результаты публичных слушаний, а также решение комиссии носят рекомендательный характер.