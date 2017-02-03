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Шестерых мигрантов выслали из Калужской области

03.02.2017 16:00 0 30 Дмитрий Ивьев
Шестерых мигрантов выслали из Калужской области

В четверг, 2 февраля, калужские судебные приставы выслали из Калужской области шестерых иностранцев, которые нелегально приехали на заработки из Молдовы, Узбекистана и Таджикистана.

По закону им теперь в течение 5 лет будет запрещен въезд на территорию России, рассказали нам в управлении ФССП по Калужской области.

За 2016 год, напомним, более 300 нелегалов принудительно выдворили из нашего региона.


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Тэги: общество

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