Главная > Новости > Общество

Монахини собирают деньги на новый храм

03.02.2017 16:09 0 231 Елена Французова

Открыт счёт для сбора средств на восстановления храма и сестринского корпуса в селе Клыково. В середине прошлой недели в женской общине в честь святых Жен Мироносиц произошёл пожар.

- К моменту приезда пожарных служб все жители близлежащих домов в том числе и богадельни были эвакуированы силами братии мужского монастыря «Спаса Нерукотворного пустынь», - сообщает калужское епархиальное управление. - Огонь, раздуваемый порывами ветра, быстро охватил всё деревянное строение, в результате чего сестринский корпус и домовой храм сгорели. Жертв нет.

Деньги на восстановление храма будут собирать всем миром.

Реквизиты для перевода:

Номер карточки Сбербанка 4276380055493121 Елена Викторовна Никонова (помощница настоятельницы, тел. 8-916-416-01-84)

номер счёта 40817810638255216314
БИК 044525225
Московский банк Сбербанка России г. Москва
кор.сч. 3010180400000000225
КПП 773601001
ИНН 7707083893
ОКПО 57972160
ОГРН 1027700132195


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество пожар

Еще новости из рубрики «Общество»

Константин Горобцов посетил творческий центр «Созвездие» 03.02.2017 16:15

В Городской думе наградили победителей «Битвы разумов» 03.02.2017 16:04

Шестерых мигрантов выслали из Калужской области 03.02.2017 16:00

Первый житель области подал заявку на получение «дальневосточного гектара» 03.02.2017 14:05

Средняя зарплата в декабре превысила 42 тысячи рублей 03.02.2017 09:40


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 04 февраля, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

сб 04 февраля, 10:30
Мастер-класс "Аппликация из сердечек"
Дом мастеров
сб 04 февраля, 11:01
Детский квест "Заюшкина избушка"
Небо, антикафе
сб 04 февраля, 12:00
Тайна разбитой картины
Калужский областной краеведческий музей
сб 04 февраля, 14:00
Мастер-класс "Поделки из дисков"
Дело в Соусе, кафе

Концерты

пт 03 февраля, 18:00
Концерт Ashen Light
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 03 февраля, 19:00
Концерт "Как родилась песня"
Дом музыки
сб 04 февраля, 13:00
Фестиваль народной песни "Ой, Мороз-мороз..."
Силикатный, ДК
сб 04 февраля, 18:00
"IP ORCHESTRA" под руководством Игоря Пономаренко "Наши рок-хиты"
Филармония

Кино

Притяжение
Три икса: Мировое господство
Балерина
Звонки
Новости компаний

«Ростелеком» обеспечил возможность электронной записи в школы Калужской области

Бизнес по-настоящему вместе с МегаФон

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Притяжение

Viktorch1311 01 фев 2017 09:08

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55