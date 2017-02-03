Монахини собирают деньги на новый храм

Открыт счёт для сбора средств на восстановления храма и сестринского корпуса в селе Клыково. В середине прошлой недели в женской общине в честь святых Жен Мироносиц произошёл пожар.
- К моменту приезда пожарных служб все жители близлежащих домов в том числе и богадельни были эвакуированы силами братии мужского монастыря «Спаса Нерукотворного пустынь», - сообщает калужское епархиальное управление. - Огонь, раздуваемый порывами ветра, быстро охватил всё деревянное строение, в результате чего сестринский корпус и домовой храм сгорели. Жертв нет.
Деньги на восстановление храма будут собирать всем миром.
Реквизиты для перевода:
Номер карточки Сбербанка 4276380055493121 Елена Викторовна Никонова (помощница настоятельницы, тел. 8-916-416-01-84)
номер счёта 40817810638255216314
БИК 044525225
Московский банк Сбербанка России г. Москва
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