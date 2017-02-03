Монахини собирают деньги на новый храм

Открыт счёт для сбора средств на восстановления храма и сестринского корпуса в селе Клыково. В середине прошлой недели в женской общине в честь святых Жен Мироносиц произошёл пожар.

- К моменту приезда пожарных служб все жители близлежащих домов в том числе и богадельни были эвакуированы силами братии мужского монастыря «Спаса Нерукотворного пустынь», - сообщает калужское епархиальное управление. - Огонь, раздуваемый порывами ветра, быстро охватил всё деревянное строение, в результате чего сестринский корпус и домовой храм сгорели. Жертв нет.

Деньги на восстановление храма будут собирать всем миром.

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