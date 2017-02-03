Первый житель области подал заявку на получение «дальневосточного гектара»

Уважаемые читатели, а вам нужна земля на Дальнем Востоке?

Конечно, ради этого я даже готов туда переехать

Нет, я не знаю, что можно делать с этой землёй

Лучше бы бесплатно раздавали запущенные земли в Калужской области

Свой ответ напишу в комментариях

Голосование заканчивается 17/02/2017