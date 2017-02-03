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Первый житель области подал заявку на получение «дальневосточного гектара»

03.02.2017 14:05 14 1448 Елена Французова
Первый житель области подал заявку на получение «дальневосточного гектара»

В четверг, 2 февраля, в Малоярославце в центре «Мои Документы» было принято первое заявление на получение «дальневосточного гектара».

Напомним, что с 1 февраля во всех центрах Многофункциональных центрах Калужской области можно подать заявку на получение бесплатной земли. Оформление услуги осуществляется через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ». Чтобы оформить заявку, необходима подтвержденная регистрация на Госуслугах. Подать заявление о предоставлении земельного участка могут только граждане России.

Уважаемые читатели, а вам нужна земля на Дальнем Востоке?

 Голосование заканчивается 17/02/2017


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Тэги: общество

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