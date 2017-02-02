Прощание с легендой, или Зимний экстрим

Калужане в двадцатичетырёхградусный мороз забрались на самую высокую заброшенную телевышку в России.

Что делать, если отпуск выпал на зиму, а хорошо отдохнуть хочется и при этом не сильно потратиться? Конечно, отправиться осматривать достопримечательности российских городов.

- Поездку я заранее не планировал, всё получилось спонтанно. Хотелось отправиться куда-нибудь на машине. Вдруг узнал, что в Костромской области - в Галиче решили снести самую высокую доступную в нашей стране телевышку. Всё дело в том, что попытки покорить её вершину неоднократно заканчивались неудачей, - рассказывает любитель активного отдыха, руководитель клуба «Urbex Kaluga» Александр ЖОЛУДЕВ.

К слову, Александр дважды на эту вышку взбирался - в 2012-м и в 2014 годах.

Телевышка в Галиче полностью в кадр не помещается.

- В первый раз я долезть до вершины не смог, а через два года у меня всё получилось. Я даже выложил на YouTub видео, как меня переполняли эмоции.

Александр решил, что с легендарной вышкой надо обязательно попрощаться.

- Написал в соцсетях пост: ищу попутчиков на машинах, затраты на бензин делятся между всеми участниками поездки. Отозвались совсем незнакомые ребята. Мы с ними заранее обсудили маршрут и то, где остановимся ночевать. Проехать 700 км только ради вышки было бы странно. И мы решили посмотреть города, которые встретятся на нашем пути, - Галич, Кострому, Ярославль.

Вид сверху

- В пятницу вечером вчетвером выехали из Калуги на двух машинах. Зима, дорога сложная - скользко и много аварий. Ехали практически без остановок. В Костроме были на рассвете. До вышки добрались уже очень уставшими. Перед подъёмом решили часок поспать. Ребята задремали, а я не могу. Вышка - буквально передо мной! Хочется поскорее на неё взобраться. Мы понимали, что зимой там будет адский холод. Сильный ветер, снегопад,- 24 °C. Напехтерились как могли - надели по нескольку курток и перчаток. Когда наконец направились к ней, оказалось, что подойти сложно: снега нападало много, сугробы - по колено. Да и вышка сильно обледенела и покрылась снежными наростами. Даже издалека было видно, что снизу она ледяная, а сверху - белая. Нас опередили ребята из столицы. Однако из 8 москвичей наверху оказались лишь трое. Они забирались, расчищая нам путь, на землю то и дело летели сверху ледяные глыбы. Когда начался подъём, двое моих попутчиков сразу отказались от мысли покорить телевышку. А я решил, что, преодолев 700 км, отступать нельзя. Руки леденели, пальцы отмерзали, ветер продувал насквозь. Я преодолел чуть больше середины - около 250 метров - и «сдулся». Понял, что сил больше нет. А мой приятель долез до площадки на уровне 320 метров (высота телевышки почти 350 м), сфотографировался и дальше решил не рисковать: стоит только оторвать руки от перил лестницы, как тебя потихонечку начинает сдувать ветром.

Для меня каждый такой подъём - это преодоление себя. Ведь я боюсь высоты. Ты смотришь вниз, туда, где машина, и даже не можешь её разглядеть. Покоряя подобные вершины, я узнаю свои возможности. Оказывается, можно взобраться наверх, сесть, посмотреть по сторонам и понять, что ничего страшного с тобой не происходит.

Спуск на землю

- Потом, забронировав хостел в Костроме, гуляли по Галичу. Этот город чем-то похож на Юхнов - те же деревянные избушки и двухэтажные домики. В центре - на Шемякинской горе - установлен поклонный крест в память о Смутном времени. Галич окружён живописными холмами, откуда открывается великолепный вид на озеро. Нафотографировавшись, мы отправились в Кострому.

Замерзший, но счастливый Александр ЖОЛУДЕВ покоряет высоту.

Город сразу же поражает безобразной архитектурой - старинные дома зажаты высотками.

Центральная площадь с каланчой, торговые ряды - излюбленные места туристов. А ещё в самом центре есть большой крытый рынок - такой, как в Калуге.

Накупив сувениров, в 9 вечера мы практически из последних сил добрались до хостела и уснули. А рано утром в воскресенье отправились отстаивать очереди за сыром. Да, сырная лавка - это то место, где должен побывать каждый приезжий. Здесь с витрины сметается буквально всё. А в очереди стоит не менее 40 человек. Поскольку Кострома - туристический город, там всё немного дороже, чем в Калуге. Зато люди очень отзывчивые. Так, на рынке мы у охранника спросили, где можно купить сыра. Он не стал нам объяснять, сам повёл показать торговые точки. Да при этом приговаривал: «А вы откуда? Надолго ли?»

Погуляли, купили сыра, сходили на набережную, посмотрели беседку для новобрачных, поели чебуреков. Я считаю, что в каждом городе надо найти такое место, где кормят вкуснее, чем дома. У нас это получилось.

А затем мы отправились в Ярославль. Это особенный, очень красивый город со златоглавыми старинными монастырями и храмами. Ну а нам, конечно же, хотелось сфотографироваться у собора, изображённого на 1000-ной купюре. Искали рыбу, так как были наслышаны о том, что здесь хороший рыбный завод. Но времени было немного - не нашли.

Смена обстановки на всю нашу компанию повлияла благотворно.

Хоть и было холодно, темнело рано - особо не погуляешь, - домой мы вернулись другими, более счастливыми.

Уже в Калуге я узнал, что местные власти перенесли сроки ликвидации вышки на март. 10 февраля я вновь собираюсь покорить высоту.

Этот материал опубликован в свежем номере «Калужского перекрёстка», который вышел в среду, 1 февраля. Каждый вторник за символическую плату для просмотра и скачивания номера в формате PDF становится доступна электронная версия. Бесплатный просмотр статей последнего доступен с 18:00 каждой пятницы до 14:00 вторника.