Конкурс «Мистер КГУ-2017» проведут в формате реалити-шоу

В понедельник, 30 января, начался приём заявок на участие в конкурсе «Мистер КГУ-2017». Организаторы обещают, что соревнование превратится в настоящее реалити-шоу, правда, пока вместо конкретики, напускают таинственности.
- До 7 февраля мы собираем заявки, – рассказала нам один из организаторов конкурса Екатерина Брант. - Приблизительно это будут ролики по 15 минут с предварительными испытаниями для мальчиков. Планируется кулинарный конкурс, стрельба, плавание и танцы.
По словам Екатерины, как будет выглядеть само реалити-шоу, ей пока сказать трудно.
- Мы плотно садимся за эту работу после 7 февраля, - говорит Брант.
Пока же в сети доступен презентационный ролик.
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