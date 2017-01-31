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Конкурс «Мистер КГУ-2017» проведут в формате реалити-шоу

31.01.2017 15:42 8 Елена Французова

В понедельник, 30 января, начался приём заявок на участие в конкурсе «Мистер КГУ-2017». Организаторы обещают, что соревнование превратится в настоящее реалити-шоу, правда, пока вместо конкретики, напускают таинственности.

- До 7 февраля мы собираем заявки,  – рассказала нам один из организаторов конкурса Екатерина Брант. - Приблизительно это будут ролики по 15 минут с предварительными испытаниями для мальчиков. Планируется кулинарный конкурс, стрельба, плавание и танцы. 

По словам Екатерины, как будет выглядеть само реалити-шоу, ей пока сказать трудно.

- Мы плотно садимся за эту работу после 7 февраля, - говорит Брант.

Пока же в сети доступен презентационный ролик.


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Тэги: общество мистер кгу

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