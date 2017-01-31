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Нужна помощь: 7-летнему мальчику во время игры проткнули глаз

31.01.2017 11:41 12 Елена Французова
Нужна помощь: 7-летнему мальчику во время игры проткнули глаз

В пятницу, 27 января, около трёх часов дня в Жиздре 7-летнему Никите Романову во время игры проткнули глаз железным прутом.

- Два мальчика играли на улице. Один из них ковырялся железкой в снегу и  случайно попал в глаз другому, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Калужской области подробности ЧП. – Родители пострадавшего заявление в полицию не писали и, насколько нам известно, писать не собираются. Однако по данному факту будет проводиться полицейская проверка. 

Как рассказали родственники Никиты, ребёнок получил травму возле дома. Глаз ему повредил соседский мальчик. Пострадавшего ребёнка сначала доставили в районную больницу, а затем на «скорой» в областную. 

Малыша сразу же прооперировали.  Операция длилась 4 часа. 

- Врачи сказали, что, хоть маленький, но шанс спасти зрение есть. Предстоит еще немало операций, - пишет в соцсетях тётя пострадавшего Настя Романова. - Требуются дорогостоящие лекарства. А семья небогатая.

Вся информация о состоянии ребёнка будет выкладываться в ВК в группе «Романов Никита - Группа помощи»


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Тэги: общество

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