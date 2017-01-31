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Лайфхак от Роспотребнадзора: как вернуть деньги за подарочный сертификат

31.01.2017 09:32 11 Елена Французова
Лайфхак от Роспотребнадзора: как вернуть деньги за подарочный сертификат

В понедельник, 30 января, Управление Роспотребнадзора распространило разъяснения законодательства по вопросу возврата денег за приобретённый подарочный сертификат. Подобные обращения в ведомство поступают в последнее время.

- В законодательстве отсутствует понятие подарочного сертификата, также как и отсутствуют конкретные нормы права, которые регулировали бы правоотношения, возникающие в данной сфере, - говорят в Роспотребнадзоре. - Суды нередко расходились во мнениях относительно определения природы подарочного сертификата, а также возможности применения норм законодательства в сфере защиты прав потребителей к данному явлению.

Однако Верховный суд поставил точку в этом вопросе. Своим определением от 13 октября 2015 года N57-КГ15-7 суд определил подарочный сертификат как аванс будущей оплаты товара, работы, услуги. 

В соответствии со статьей 492 Гражданского кодекса при продаже товаров в розницу, между покупателем и продавцом заключается договор купли-продажи, который, согласно статьи 426 ГК, является публичным.

В рассматриваемом случае применяются положения Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей». И, согласно этому закону, до момента, пока товар не передан покупателю или не оказана услуга, договор розничной купли-продажи будет считаться не заключенным.

Потребитель же имеет право отказаться от заключения такого договора до передачи товара или оказания услуг, а также потребовать у исполнителя возврата уплаченного аванса за товар, работу, услугу.

Таким образом, чтобы вернуть деньги за подарочный сертификат, надо направить в адрес продавца претензию в письменном виде с требованием возврата денежных средств. В случае отказа или оставления претензии без ответа, смело обращайтесь в суд.

- Что касается возврата денежных средств за подарочный сертификат, срок действия которого истек, в случае, если по условиям договоров приобретения подарочных сертификатов установлен конкретный срок их действия, то по окончании срока использования сертификата обязательства продавца подарочных сертификатов перед держателями таких подарочных карт - физическими лицами - прекращаются, - подчёркивают в Роспотребнадзоре.

Более подробные разъяснения с полным перечислением всех правовых актов в обоснование позиции Роспотребнадзора, можно посмотреть на сайте ведомства по ссылке: «Можно ли вернуть денежные средства, уплаченные за подарочный сертификат».


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Тэги: общество

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