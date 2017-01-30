В Калуге многодетные мамы готовы выйти на митинг из-за задержки пособий

В Калуге многодетные мамы готовы выйти на митинг из-за ежемесячной задержки выплат детских пособий. Об этом они заявили в среду, 25 января, в соцсети ВК в группе «Защитим права наших детей»



- Многим близка постоянная проблема задержки пособий на детей, вот и теперь - в 2017 году - на вопрос о том, когда же придут детские деньги, мы слышим: «Неизвестно, может, в конце недели, может, в следующем месяце», - пишут женщины.

Уже своё согласие выйти на организованный пикет или митинг дали 115 калужанок. Причём поддержать многодетных мам решили и те женщины, которые воспитывают 1-2 детей, так как и они сталкиваются с задержкой выплат.

Как пишут калужанки, до декабря 2016 года все выплаты многодетным мамам производились не позднее 15 числа каждого месяца, а потом – как придётся.

- Скоро уже новые выплачивать, а этих всё нет, - сокрушаются калужанки.

Как нам рассказали в управлении социальной защиты города Калуги, сроки выплаты пособий соблюдены.

- Задерживаются выплаты – понятие растяжимое. Сроки выплат пособий за январь не определены, то ли это пятое, то это десятое число, - пояснила в понедельник, 30 января, начальник финансово-бухгалтерского отдела управления социальной защиты Светлана ПШЕРЕНКОВА. – Месяц ещё не закончился. Ещё два рабочих дня января. Сегодня деньги все отправлены, в конце дня они будут зачислены на лицевые счета. Крайний срок выплат – завтрашний день.