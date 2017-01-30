200 калужан получили прибавку к зарплате благодаря прокуратуре

В понедельник, 30 января калужская прокуратура опубликовала итоги проверки работодателей. Она установила, что в 14 городских фирмах обязанность индексировать зарплату не прописана ни в трудовых договорах, ни в локальных актах. При этом по трудовому кодексу работодатели обязаны индексировать заработную плату работников.
В результате после вмешательства прокуратуры, обязанность индексировать зарплату внесена в локальные акты обществ, а более 200 работников получили в общей сложности 40 тысяч рублей.
12 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении ведомства.
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