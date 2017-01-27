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Бороться с экономическими преступлениями пригласили полковника из Москвы

27.01.2017 14:33 4
Бороться с экономическими преступлениями пригласили полковника из Москвы

В пятницу, 27 января, начальник областного УМВД Сергей ПЛАХИХ провёл пресс-конференцию по итогам работы полиции в 2016 году. В целом криминогенная обстановка в регионе остаётся стабильной. Количество убийств сократилось на 14,6%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,1%. Число грабежей уменьшилось на 26%, разбоев – на 20,9%. На 13,2% сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. 

- Нас беспокоит подмосковная зона, - рассказал Сергей Плахих. – В летний период именно в этой части области происходит увеличение числа жителей в 2 раза. Людской трафик накладывает особый отпечаток. Поэтому мы запланировали ряд мероприятий в части противодействии любым преступным посягательствам на территории этой зоны. 

В частности, непростой назвал начальник регионального УМВД обстановку в Обнинске. 

- Это достаточно серьёзный промышленный, научный и культурный центр области. Мощный город, который притягивает к себе не только добропорядочных граждан, но и всякого рода проходимцев. В этом году по результатам работы мы критиковали руководство Отдела МВД РФ по Обнинску за снижение результатов деятельности по разным направлениям, в том числе по раскрытию преступлений общеуголовной направленности, по организации безопасности дорожного движения. Да, обстановка там непростая. Тем не менее говорить о каком-то резком ухудшении я бы не стал. 

Ожидается, что в ближайшие две недели у территориального отдела наукограда наконец-то появится новый руководитель. До сих пор эта должность оставалась вакантной. Решается вопрос и о назначении начальника территориального отдела полиции Боровского района. 

- Это будет руководитель, который работал в Калужской области и хорошо себя показал, - сообщил Плахих. 

По словам главного полицейского региона, коренных кадровых изменений в структуре УМВД не произошло. На ряд должностей назначены сотрудники, работавшие ранее в нашем регионе на других постах. Исключением стали только два подразделения.  

- Начальником Управления ОБЭП назначен полковник Кротов, который прибыл из Москвы. На должность замначальника полиции по работе, которая курирует дежурные части, назначен полковник Пантелеев.  

Кресло руководителя Управления уголовного розыска на сегодняшний день является свободным.

Напомним: прежний начальник регионального УгРо Дмитрий ЕЛИСТРАТОВ сейчас находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье  «Превышение должностных полномочий». Также Елистратов проходит по уголовному делу о «Незаконной банковской деятельности».


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