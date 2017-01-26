Подсчитано количество геев в Калуге

На днях сервис аренды жилья MyLinker запустил сайт «ГейЛокатор», позволяющий оценить примерное количество гомосексуалистов в городах России. В Калуге, по данным ресурса, 4652 гея.

Сервис автоматически анализирует объем поисковых запросов, ссылаясь на данные Яндекс.Wordstat. Жители Калуги за последний месяц вводили запрос «порно» в поисковики 523 188 раз, «порно геи» - 7117 раз. В Калуге большое количество гомосексуалистов, заявляет «ГейЛокатор».

- Снимая квартиру через такие западные сервисы, как Airbnb, Homoway, Roommania, Tripping, ты подвергаешься большому риску, - заявляется на этом сайте. - Вряд ли захочется убаюкивать своего малыша в кроватке, в которой до вас резвились геи.