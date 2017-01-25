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Цена нелегала: штраф в 750 тысяч заплатил бизнесмен за трёх гастарбайтеров

25.01.2017 15:00 8
Цена нелегала: штраф в 750 тысяч заплатил бизнесмен за трёх гастарбайтеров

На днях служба судебных приставов сообщила о взыскании штрафа в 750 тысяч рублей с калужанина, который использовал труд гастарбайтеров.

В ходе проверки бизнеса, выяснилось, что предприниматель нелегально дал работу иностранным гражданам. Нарушения закона были очевидными, бизнесмен свою вину признавал и по трём эпизодам ему назначили штраф в 250 тысяч рублей за каждый случай использования труда нелегалов. Таким образом, предприятие калужанина оказалось должно 750 тысяч рублей.

Однако оплачивать штраф он не торопился, предпочитая «кормить завтраками» судебных приставов. Но вскоре им это надоело и они арестовали счета бизнесмена, после чего тот оперативно расплатился по долгам.


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