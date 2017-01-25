Городскому голове Калуги подарили именной Андреевский флаг

На днях городскому голове Калуги моряки подарили Андреевский флаг с вышитой дарственной надписью. Презент преподнесён в знак признательности за оказанную шефскую помощь кораблю Черноморского флота «Мираж», который базируется в Севастополе.
Не так давно делегация калужских чиновников побывала на корабле. Она оценила качество ремонтных работ, проведенных здесь при содействии калужан, а также доставила оборудование, необходимое для нормальной жизнедеятельности экипажа.
- В совместных планах муниципалитета и командования - организация экскурсионных туров для детей и молодежи для ознакомления с морской воинской службой, - сообщает в среду, 25 января, пресс-служба городской управы.- Кроме того, если кто-то из калужан в рамках своих отпусков или иных поездок в Крым захочет побывать на «Мираже», им будет оказано всестороннее содействие в ознакомлении с боевой единицей Черноморского флота, с её историей и боевыми страницами дня сегодняшнего.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: