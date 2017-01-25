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Городскому голове Калуги подарили именной Андреевский флаг

25.01.2017 10:22 0
Городскому голове Калуги подарили именной Андреевский флаг

На днях городскому голове Калуги моряки подарили Андреевский флаг с вышитой дарственной надписью. Презент преподнесён в знак признательности за оказанную шефскую помощь кораблю Черноморского флота «Мираж», который базируется в Севастополе.

Не так давно делегация калужских чиновников побывала на корабле. Она оценила качество ремонтных работ, проведенных здесь при содействии калужан, а также доставила оборудование, необходимое для нормальной жизнедеятельности экипажа.

- В совместных планах муниципалитета и командования - организация экскурсионных туров для детей и молодежи для ознакомления с морской воинской службой, - сообщает в среду, 25 января, пресс-служба городской управы.- Кроме того, если кто-то из калужан в рамках своих отпусков или иных поездок в Крым захочет побывать на «Мираже», им будет оказано всестороннее содействие в ознакомлении с боевой единицей Черноморского флота, с её историей и боевыми страницами дня сегодняшнего. 


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