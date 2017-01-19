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Чиновников под угрозой увольнения обязали сообщать об аккаунтах в соцсетях

19.01.2017 17:25 7 Оксана КОЛОСОВА
Чиновников под угрозой увольнения обязали сообщать об аккаунтах в соцсетях

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ на своей личной странице в социальной сети «Фейсбук» высказал своё отношение по поводу вступивших в силу с 1 января 2017 года поправок в федеральное законодательство. Они обязывают государственных и муниципальных служащих ежегодно информировать работодателя о своем нахождении в соцсетях.  

- Госслужащих начали выдавливать из соцсетей, - написал, в частности, Юрий Зельников. –  В понедельник на планёрке наш кадровик поведал моим подчиненным (а они все госслужащие), что теперь они под угрозой увольнения (!) обязаны будут уведомлять работодателя о том, в каких соцсетях они присутствуют и предоставлять эти самые адреса работодателю. И не дай Бог забыть бедолагам про свой давно заброшенный аккаунт где-нибудь в джунглях твиттера или «ВКонтакте». По нашему региону госслужащих, хоть как-то обозначавшихся в соцсетях, и до этого по пальцам пересчитать можно было. А теперь и пальцев не понадобится. 

- Меня эти новые требования очень огорчают, - сказал нам Уполномоченный по правам человека в Калужской области. – По сути, это скрытое ограничение граждан на доступ и распространение информации, вмешательство государства в частную жизнь человека. Я считаю, что в присутствии государственных и муниципальных служащих в социальных сетях, которые выступают там как частные лица,  нет ничего плохого или подозрительного. Наоборот, нередко бывали случаи, когда кто-то из калужских чиновников, увидев пост с обозначенной в нём проблемой, оперативно давал дельный совет. Я сам так поступал много раз и люди говорили спасибо. Сейчас их фактически могут лишить такой возможности из-за нежелания «светиться» в сетях и отчётах.

По мнению Юрия Зельникова, данные требования могут обернуться, во-первых, тем, что чиновники от греха подальше начнут просто покидать соцсети или ограничивать доступ к своим аккаунтам. Во-вторых, появится ещё больше анонимных пользователей, которые не несут никакой ответственности за сказанное. Не исключает омбудсман и вероятности появления так называемых фейковых аккаунтов, зарегистрированных якобы на чиновников, но фактически им не принадлежащих. И тогда от имени государственных и муниципальных служащих может транслироваться недостоверная информация, которая будет дискредитировать и конкретных чиновников, и власть вообще. 


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Тэги: общество

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