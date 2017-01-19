Большое российское раскулачивание

Министерством юстиции РФ представлен законопроект, согласно которому снимается запрет на изъятие единственного жилья у должника.

Логика рынка

Это должно было рано или поздно произойти. Когда доходы населения снижаются, а привычки остаются прежними, качество кредитного портфеля банков начинает неминуемо ухудшаться. Возвращать ранее взятые кредиты многие оказываются объективно не в состоянии.

Самый цивилизованный путь - тщательное изучение сотрудниками службы без­опасности банков потенциальных клиентов и их отсев ещё до выдачи кредита. И если банкиры любят называть свои кредиты «продуктами», то невозвращённый кредит - это продукт испорченный, то есть производственный брак. Но ответственность за него банкиры брать на себя не хотят, предпочитая её любым способом переложить на своих клиентов.

Забрать последнее

Зариться на единственное жильё человека до сих пор не позволял п. 1 ст. 40 Конституции РФ, который прямо гласит: «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишён жилища».

И вот настал тот момент, когда депутаты решили лишить россиян последнего оплота их собственности, который до этого был незыблемым. Минюст России предложил разрешить обращать взыскания на единственное жильё должника, если площадь этого жилья «в два раза превышает размер законодательной нормы по метражу на человека».

Данные поправки хотят внести в Гражданский процессуальный кодекс. При этом действие нового законопроекта по понятным причинам не распространяется на ипотечные квартиры и дома.

Разъяснения Минюста

Сам Минюст обосновывает свою инициативу таким образом: «Распространение безусловного имущественного (исполнительского) иммунитета на жилые помещения, размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи, означало бы не столько стремление защитить данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя».

На человеческий язык это, очевидно, можно перевести таким образом, что интересы банков выше интересов граждан, а конституционный запрет можно обойти, сославшись на то, что объём жилплощади превышает некие «средние показатели».

Депутаты Госдумы - «за»

Действительно, бывают случаи, когда человек кредит возвращать не торопится, но при этом живёт в хоромах. По мнению Минюста, это неправильно: он должен дом продать, вернуть кредит банку, а на оставшиеся деньги подобрать себе жильё поскромнее.

Вместе с тем, по мнению депутата городской Думы Дениса КУРГАНОВА, основополагающей должна оставаться конституционная норма, гарантирующая гражданину право на жилище. Впрочем, в данном случае речь идёт лишь о тех случаях избыточного жилья, когда человек, к примеру, имеет огромный дом, но при этом уклоняется от уплаты обязательных платежей.

В то же время председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина ХОВАНСКАЯ из «Справедливой России» прокомментировала его таким образом:

- Нельзя позволять уходить от уплаты долга жирующим собственникам: есть примеры, когда страдают люди, которым должны собственники.

Разные нормы

Вместе с тем из имеющейся информации совершенно неясно, какая «законодательная норма по метражу на человека» имеется в виду. Дело в том, что таких норм две. Одна называется социальной и зависит от того, сколько человек проживает в квартире. Проживающему одиноко положено 35 кв. м жилой площади, двоим - 42, троим и более - каждому по 18 кв. м.

Ещё есть санитарная норма, она равняется 6 кв. м на человека. Причём в случае выселения должников из жилья, находящегося в залоге, применяется именно эта, санитарная норма.

Нигде в пояснительной записке не сказано, какая именно норма имеется в виду. Если же брать санитарную, то в ранг «жирующих» попадает даже семья из двух человек, проживающая в двухкомнатной «хрущёвке».

Калуга опять будет впереди?

По словам председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила ФЕДОТОВА, проект этого закона целесообразно сначала запустить в пилотном режиме в одном из российских регионов.

- Прежде чем вносить такой законопроект, надо понять, как он будет реализовываться на практике. Сегодня это выглядит как искусственно построенная схема, - отметил он.

Если так и случится, то все тяжести и лишения новой инициативы Мин­юста калужане могут ощутить в числе первых. Ведь общеизвестно, что наша область - общепризнанный «подопытный кролик» для законодателей: у нас апробируются едва ли не все их новые начинания. Впрочем, в областном Управлении юстиции комментировать данный законопроект отказались, сославшись на отсутствие информации.

От выселения не застрахован никто

У нас масса случаев, когда человек оказывается должником банка против своей воли - в результате ошибки банка или мошенничества третьих лиц.

Поэтому можно быть на 100% добропорядочным гражданином, ничего не нарушать, не брать кредитов и вообще не выходить на улицу.

И даже в этом случае вы не застрахованы от того, что в одночасье окажетесь там потому, что кто-то «повесит» на вас кредит по ошибке, или по чьему-то злому умыслу.

Воистину от сумы да от тюрьмы не зарекайся.

Комментарий экономиста

Михаил Делягин: - У нас очень много людей, которые не могут расплатиться по кредитам и, более того, залезают все дальше в кредитную кабалу, потому что физически невозможно жить, не беря всё новые и новые кредиты. И государство вместе с банковским сообществом с большой охотой их туда загоняет. Человек живёт не на улице, не на помойке, когда его довели до нищеты и до бедности, а у него ещё можно отобрать квартиру. Почему не отобрать? Нормальный либеральный подход. Законопроект, предложенный Минюстом, также не решает вопрос того, где будут жить люди, пока будет происходить процесс изъятия у них квартиры и обмен на новую с учётом решения суда по долговым обязательствам. Комментарий юриста Дмитрий КИЯШКО: - Конституционный суд РФ ещё в 2014 году предписал законодателю внести изменения в законодательство для обеспечения прав взыскателя за счёт единственного жилья должника. Но только в случае, если такое жильё явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. Для таких лиц должны быть предоставлены гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования (Постановление 11-П/2012 от 14.05.2012). Законопроект Минюста направлен на исполнение требования суда, полностью ему соответствует и затрагивает лишь тех должников, которые имеют в собственности жилое помещение, за счёт которого можно удовлетворить как их потребность в жилье, так и права кредиторов, которые не могут получить с должника иным способом. Причём нередко должник действует злонамеренно, уклоняясь таким образом от уплаты долга. Сейчас суды преимущественно отказывают в обращении взыскания на единственное жильё, однако судебная практика всё ближе подходит к положительному решению таких исков. В частности, единственное жильё должника арестовывают, иногда удовлетворяются требования о разделе такого имущества в пользу взыскателя. Поэтому законодательное регулирование с заранее установленными критериями и гарантиями отвечает также интересам самих должников.

Комментарии в интернете

«Пускай Минюст попробует отобрать у кого-нибудь особняк на Рублёвке за долги… Я бы хотел посмотреть на эту комедию… Если этот закон пройдёт, то будут выкидывать людей из квартир, а детей отдавать в детдом».

«Какая прелесть. В социальном (по Конституции) государстве долг ростовщику стоит выше, чем ответственность за вред жизни и здоровью».

«Банк содержит службу собственной безопасности на проценты по кредитам. В чём проблема? Плохая работа банкиров должна оплачиваться из собственного кармана. При чём здесь жильё заёмщика, если банк несёт убытки в бизнесе по собственной вине? Явный лоббизм в пользу банковского сектора».