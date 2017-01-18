Калужанин стал судьёй Верховного суда

18.01.2017 14:48

В среду, 18 января, Совет Федерации назначил судьёй Верховного суда России 46-летнего Андрея Марьина, председателя судебного состава Калужского областного суда. Марьин, по сообщению портала legal.report будет работать в коллегии по гражданским делам.

Конкуренцию за должность Марьину составляла бывшая судья Чертановского райсуда Москвы, а ныне чиновница Минюста России Светлана Антипова. Однако результаты квалификационного экзамена Марьина оказались выше её и совфед предпочёл видеть в Верховном суде нашего земляка.

Марьин в 1991 году окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского. Работал в системе прокуратуры. В 1997-2000 годах был судьей Бабынинского райсуда Калужской области. Судьей Калужского облсуда назначен в 2000 году, в 2011 году стал председателем первого судебного состава коллегии по гражданским делам. Заслуженный юрист Калужской области.