Калужанин стал судьёй Верховного суда

В среду, 18 января, Совет Федерации назначил судьёй Верховного суда России 46-летнего Андрея Марьина, председателя судебного состава Калужского областного суда. Марьин, по сообщению портала legal.report будет работать в коллегии по гражданским делам.
Конкуренцию за должность Марьину составляла бывшая судья Чертановского райсуда Москвы, а ныне чиновница Минюста России Светлана Антипова. Однако результаты квалификационного экзамена Марьина оказались выше её и совфед предпочёл видеть в Верховном суде нашего земляка.
Марьин в 1991 году окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского. Работал в системе прокуратуры. В 1997-2000 годах был судьей Бабынинского райсуда Калужской области. Судьей Калужского облсуда назначен в 2000 году, в 2011 году стал председателем первого судебного состава коллегии по гражданским делам. Заслуженный юрист Калужской области.
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