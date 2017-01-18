Трёх человек оштрафовали за рубку ёлок перед Новым годом

Перед новогодними праздниками калужские лесники провели 455 рейдов, чтобы защитить хвойные деревья от рубки.
- На выездах из леса было установлено 7 стационарных постов, - рассказали в среду, 18 января, в Министерстве лесного хозяйства региона. - В ходе рейдовых мероприятий с гражданами проводились профилактические беседы.
В итоге лесные инспекторы выявили три случая незаконной рубки. Пострадали 5 деревьев. Каждого из браконьеров оштрафовали на 3000 рублей.
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