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Трёх человек оштрафовали за рубку ёлок перед Новым годом

18.01.2017 11:24 1 Дмитрий Ивьев
Трёх человек оштрафовали за рубку ёлок перед Новым годом

Перед новогодними праздниками калужские лесники провели 455 рейдов, чтобы защитить хвойные деревья от рубки.

- На выездах из леса было установлено 7 стационарных постов, - рассказали в среду, 18 января, в Министерстве лесного хозяйства региона. - В ходе рейдовых мероприятий с гражданами проводились профилактические беседы.

В итоге лесные инспекторы выявили три случая незаконной рубки. Пострадали 5 деревьев. Каждого из браконьеров оштрафовали на 3000 рублей.


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Тэги: общество

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