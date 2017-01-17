Калужские законодатели включились в работу в рамках Года экологии

17.01.2017 15:29

С 2008 года правительство России посвящает каждый год актуальной теме, к которой нужно привлечь внимание общественности. Нынешний год объявлен Годом экологии – соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал 5 января 2016 года.

Во вторник, 17 января, эту инициативу правительства обсудили на рабочем совещании под руководством председателя Законодательного Собрания Калужской области Виктора ГРИБА.

Координация усилий

Работу решено начать с создания общей депутатской комиссии по вопросам экологии, а при необходимости и соответствующую межведомственную рабочую группу.

Главная цель комиссии, как её сформулировал новый руководитель Законодательного Собрания – определить основные экологические угрозы в области и предлагать пути их устранения.

- В этой связи мы должны наметить конкретные планы нашей совместной деятельности, определить приоритеты. Зачастую мы сводим весь спектр экологических вопросов к проблеме захоронения отходов. При этом есть и другие актуальные направления. Это и состояние наших водоемов, и качество питьевой воды, которое существенно сказывается на нашем организме и здоровье будущих поколений, - отметил Виктор Николаевич.

Ключевое ведомство

Разумеется, наибольшая нагрузка в год экологии ложится на профильное ведомство – областное Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области. По словам его руководителя Варвары АНТОХИНОЙ в рамках «Года экологии» будет проведено более 60 различных мероприятий.

Министерство проведёт мониторинг состояния калужских водоемов, проведёт инвентаризацию особо охраняемых территорий. Значительное внимание будет уделено охране животного мира региона.

Идея создания депутатской комиссии по вопросам экологии министерством однозначно поддержана.

Экологическое просвещение

Особое внимание Виктор Гриб в «Год экологии» рекомендовал уделить вопросам экологического просвещения.

- Мы провели анализ законодательных инициатив субъектов, посмотрели, что делается у наших коллег. В Ленинградской области уже готовится закон об экологическом просвещении. Этим вопросом нам тоже нужно заняться вплотную. И власть, и жители должны понимать свои обязанности в отношении наших природных богатств.

Со своей стороны опытнейший политик области Виктор БАБУРИН отметил необходимость принятия на областном уровне закона об охране окружающей среды, а также закона, ограничивающего ввоз промышленных отходов в регион из других областей.

В этой связи Виктор Гриб поделился собственным опытом на должности главы Жуковского района, когда под видом бытового мусора в район были попытки завести отработанные ртутные лампы из Московской области.

Ключевые проблемы

На сегодняшний день среди основных вызовов экологии региона Виктор Гриб видит состояние воздуха, водоёмов, ситуация на полигонах твёрдых бытовых отходов и обилие бродячих собак.

По словам Виктора Бабурина, депутаты Калужского Заксобрания одними из первых в РФ приняли Закон об ответственном обращении с животными. Однако этот закон требует доработок для того, чтобы в области, наконец, появилась чёткая система ответственности за каждое животное.

Сейчас же собак и кошек часто выбрасывают на улицу безответственные хозяева. Особенно это касается дачных посёлков, где к осени остаётся без хозяев огромное количество животных.

- Проблем много, сейчас важно наладить координацию между ведомствами для того, чтобы постепенно их все устранить, - подытожил Виктор Гриб.