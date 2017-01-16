Главная > Новости > Общество

Митрополит Калужский и Боровский поддержал обращение за запрет абортов

16.01.2017 09:17 102 Оксана КОЛОСОВА
Митрополит Калужский и Боровский поддержал обращение за запрет абортов

В субботу, 14 января, митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ провёл в Калуге, в храме Рождества Христова богослужение в честь праздника Обрезанья Господня и памяти святого Василия Великого. После окончания богослужения митрополит поставил подпись под текстом обращения, призывающего запретить аборты в России. Подписывая документ, он отметил, что искусственное прерывание беременности воспринимается церковью как смертный грех и что здесь важное значение имеет позиция врачей.

- Жизнь человека начинается с её зарождения, - цитирует митрополита пресс-служба Калужской епархии. – Ребёнок является человеческим существом и имеет право на рождение. Жизнь дарована Богом. Считаю, что очень важна позиция врачей, которые должны объяснять женщине, что значить прервать беременность, что этим она лишает жизни свое дитя. Безусловно, немаловажным была и есть позиция родителей. Они должны понимать, что несут ответственность перед Богом и этим ребёнком.

После владыки Климента свои подписи под документом поставили несколько священнослужителей, представители казачества и прихожане. В ближайшее время текст обращения направят в храмы епархии, где его смогут подписать все желающие.

Ранее петицию за запрет абортов подписали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также более 60 архиереев Русской Православной Церкви.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество климент

Еще новости из рубрики «Общество»

Количество заболевших гриппом в Калуге за неделю выросло в 20 раз 16.01.2017 12:56

Губернатор: «Нам надо научиться грамотно утилизировать отходы» 16.01.2017 09:07

Нового подрядчика для второй очереди Музея космонавтики пока не нашли 14.01.2017 20:10

Анатолий Артамонов: «Я же не жандарм!..» 14.01.2017 20:01

Предприниматели Центрального рынка судятся с горуправой 13.01.2017 17:02


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 102 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 25 января, 18:00
Спортивный праздник «Татьянин день»
Калуга
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 25 января, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
вс 29 января, 14:30
Конкурс «Снежные фигуры»
Красная Звезда
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония

Концерты

вт 17 января, 15:00
Областной фестиваль "Молодёжная симфония"
Танеевский зал
вт 17 января, 19:00
Вечер немецкой музыки
Филармония
пт 20 января, 21:00
Концерт группы "СКАзка"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 21 января, 17:00
Вечера в галерее" Ирина Сафронова
Дом музыки

Кино

Викинг
Кредо убийцы
Почему он?
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55

megathrone's блог - Мороз, иней, типичные фото

megathrone 10 янв 2017 23:13

Артем Летний's блог - Этот мир

Артем Летний 08 янв 2017 19:52

ЧК - Белочка

Viktorch1311 08 янв 2017 17:51