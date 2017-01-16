Митрополит Калужский и Боровский поддержал обращение за запрет абортов

В субботу, 14 января, митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ провёл в Калуге, в храме Рождества Христова богослужение в честь праздника Обрезанья Господня и памяти святого Василия Великого. После окончания богослужения митрополит поставил подпись под текстом обращения, призывающего запретить аборты в России. Подписывая документ, он отметил, что искусственное прерывание беременности воспринимается церковью как смертный грех и что здесь важное значение имеет позиция врачей.

- Жизнь человека начинается с её зарождения, - цитирует митрополита пресс-служба Калужской епархии. – Ребёнок является человеческим существом и имеет право на рождение. Жизнь дарована Богом. Считаю, что очень важна позиция врачей, которые должны объяснять женщине, что значить прервать беременность, что этим она лишает жизни свое дитя. Безусловно, немаловажным была и есть позиция родителей. Они должны понимать, что несут ответственность перед Богом и этим ребёнком.

После владыки Климента свои подписи под документом поставили несколько священнослужителей, представители казачества и прихожане. В ближайшее время текст обращения направят в храмы епархии, где его смогут подписать все желающие.

Ранее петицию за запрет абортов подписали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также более 60 архиереев Русской Православной Церкви.