Анатолий Артамонов: «Я же не жандарм!..»

В субботу, 14 января, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ провёл брифинг по итогам социально-экономического развития региона в 2016 году. Увеличение объёмов промышленного производства составило 7%. Хорошими темпами развивалось и сельское хозяйство. В частности, надои молока выросли на 8%.

- Я не вижу, что мы находимся в каком-то таком периоде, когда должны говорить о том, что у нас бедственное положение. Ни в коем случае! Мы развиваемся, открываем новые производства, ведём переговоры о реализации новых инвестиционных проектов. В понедельник я улетаю в Беларусь на встречу с инвестором, который будет создавать у нас мясоперерабатывающее производство. Так что здесь у меня никаких таких больших тревог нет.

Отвечая на вопрос о самочувствии так называемых предприятий традиционной экономики, Анатолий Артамонов сказал, что здесь ситуация «совершенно разная». Зависит она от таких факторов, как востребованность производимой продукции, конкурентоспособность производства вообще. Имеет значение и профессионализм собственников и руководителей.

- Так прошла у нас приватизация, что, в основном, предприятия достались тем руководителям, которые на момент вот этой самой приватизации были их директорами. Но один своё предприятие стал не разворовывать, а развивать. Вот Киров. Михалёв Валерий Васильевич. Есть старое производство, которое, может быть, было настолько морально устаревшим, что впору было думать о его закрытии. Но оно за последние годы коренным образом обновилось и сегодня очень конкурентно. А чугуно-литейный завод – наоборот. Выжали из него все соки. Всю выручку, какую можно было утащить с этого предприятия, утащили, и привели его к банкротству.

Совершенно разная ситуация, причём это могут быть предприятия одной и той же группы. Допустим, наши предприятия бумажной промышленности. С одной стороны, «Кондровобумпром» - предприятие, которое имело все шансы, чтобы удержаться на рынке и стать одним из основных производителей продукции в своей нише. Погибло, потому что к этому привели бесталанное руководство и неэффективные собственники. Рядом, через забор, предприятие, которое за это же самое время стало очень конкурентным и завоёвывает всё больший сегмент рынка этой продукции.

Мы никак не можем за собственника и руководителя сделать что-либо, что от него самого зависит. Я же не жандарм, у меня нет какой-либо возможности прийти на завод и жёстко сказать этому руководителю: «Почему ты так делаешь? Ты что творишь?» - и заставить делать так, как было бы нужно. Нет, к сожалению. У нас правовое государство, и мы развиваемся по пути теперь уже строительства не социалистической экономики, а капиталистической. В результате страдают работники предприятия.

Артамонов привёл в пример схему, по которой работают производства в Германии.

- Там, где численность работников 2 тысячи человек и более, собственнику не может принадлежать в совете директоров больше 50% голосов. Рабочие могут обозначить свой голос и воспрепятствовать каким-либо негативным решениям собственника. Мы не пошли по этому пути. У нас собственник один может лишить судьбы тысячи людей. В результате пожинаем то, что пожинаем. Может быть, со временем какая-то трансформация произойдёт.