Предприниматели Центрального рынка судятся с горуправой

В четверг, 12 января, в Арбитражном суде Калужской области состоялось предварительное заседание по иску нескольких работников Центрального рынка к горуправе и к ООО «Калужский рынок». Заявители настаивают на отмене постановления городских властей от 21 октября 2016 года, согласно которому был изменён вид разрешённого использования земельных участков, на которых ранее размещалась вещевая ярмарка. Теперь эта территория подходит только для размещения на ней садов, скверов, бульваров, парков, а ведение торговой деятельности является незаконным.

По мнению предпринимателей, постановление подлежит отмене по двум причинам. Во-первых, оно было подписано не городским головой, а его заместителем – начальником Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрием Денисовым. Адвокаты работников рынка считают, что он не имеет для этого соответствующих полномочий.

- Кроме того, мы считаем, что для согласования изменений назначения земельного участка необходимо проведение публичных слушаний. Однако в нарушение Постановления 57 от 28 апреля 2006 года они не были проведены, - добавили адвокаты заявителей. – В связи с изменением назначения земельного участка ООО «Калужский рынок» прекратило заключать с предпринимателями договоры на предоставление торговых мест. Тем самым были нарушены их имущественные права. Благодаря тому, что данный земельный участок находится в центре города, в шаговой доступности, предприниматели могли работать, пополнять бюджет – городской и областной – обеспечивать свои семьи, а также платить налоги. Данное распоряжение вступило в действие без соблюдения двухмесячного срока с момента его принятия. В результате чего в течение трёх суток были демонтированы торговые места предпринимателей. Из-за этого они понесли убытки.

По мнению адвокатов, если бы людей предупредили о грядущих изменениях, как и полагается по закону, за два месяца, а не за два дня, у них была бы возможность реализовать закупленный товар.

- Огромное количество людей в одночасье потеряло большое количество рабочих мест. Они перед Новым годом остались без средств к существованию! То, что предпринимателям предлагалась альтернатива, не означает, что они должны были быстро перейти с одного рабочего места на другое – без каких-либо договоров.

- Они статус изменили, а нас не предупредили! – возмущались присутствовавшие на заседании работники рынка. – Сказали за два дня, а предоплату взяли за месяц вперёд! Когда нас выгнали, деньги у них остались!

Юрист, представлявший интересы городской управы, со своей стороны считает претензии предпринимателей в адрес властей абсолютно необоснованными.

- Данное постановление вынесено с учётом действующего законодательства. Согласно распоряжению городского головы «О наделении правом подписи», заместитель городского головы – начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений наделяется правом подписи данных постановлений о предоставлении земельных участков. Что касается изменения вида разрешённого использования, то в соответствии с частью 4 статьи 37 Градостроительного кодекса РФ правообладатель вправе самостоятельно выбирать вид разрешённого использования.

Также ответчик опроверг информацию о том, что предпринимателей уведомили о прекращении договорных отношений всего за два дня до их окончания. По его словам, соответствующие письма Управление строительства и земельных отношений направило в адрес ООО «Калужский рынок» ещё 14 июля 2016 года.

Юрист коммерческой организации факт получения этих документов подтвердила:

- После этого ООО «Калужский рынок» уведомило предпринимателей, с которыми были заключены договоры. Заключались они на один месяц. Последние договорные отношения были заключены не на месяц, а на 25 дней, так как срок аренды истекал 25 октября 2016 года. Последний договор был заключен до 26-го числа. То есть 25-е стало последним рабочим днём, о чём предприниматели неоднократно уведомлялись: им были розданы письменные уведомления о прекращении договорных отношений.

- Вы можете представить письменные доказательства об уведомлении каждого предпринимателя – в частности, истцов, интересы которых мы представляем, о том, что с ними расторгается договор? – поинтересовались в ответ адвокаты заявителей.

- Да, мы можем представить письменные уведомления. Также это подтверждается тем, что срок последнего заключенного с ними договора был до 25 октября включительно. Эти документы должны быть на руках у ваших заявителей, - ответила юрист ООО «Калужский рынок».

- У наших предпринимателей их нет. Поэтому мы у вас и спрашиваем о доказательствах. Это почтовые квитанции по месту жительства, или каким образом их уведомляли?

- Этого я не могу сказать, потому что не я занималась этим, - сказала в ответ юрист.

- Потому что уведомлений не было! – возмутились работники рынка.

На следующем заседании, которое назначили на 16 февраля, юристы «Калужского рынка» должны будут представить письменные доказательства того, что всех предпринимателей, включая заявителей, своевременно оповестили о прекращении с ними договорных отношений.

Напомним: противостояние между горуправой и предпринимателями Центрального рынка продолжается с октября 2016 года. Причиной конфликта стало решение властей разбить на месте рынка парк. Что он будет из себя представлять, а также в какую сумму обойдётся реализация проекта, на данный момент неизвестно.

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