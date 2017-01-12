Артамонов рассказал, как инвестиции поменяли жизнь калужан

В четверг, 12 января, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ принял участие в работе VIII Гайдаровского форума в Москве.

Отвечая на вопрос о влиянии инвестиций на качество жизни населения региона, губернатор заявил, что эти два фактора находятся в прямой зависимости.

- Взять, к примеру, сельское хозяйство, - приводит слова Артамонова пресс-служба правительства. - Благодаря антисанкциям все кинулись инвестировать в АПК, причем во все направления. Мы видим, как меняется качественный состав сельского населения, насколько здесь стали востребованы специалисты с качественным высшим образованием. Посмотрите, как меняются люди на промышленных предприятиях, культура производства. Теперь не надо школьника понукать, чтобы он хорошо учился. Дети видят, что если они не получат хорошее образование, то не смогут в жизни быть успешными.