Артамонов рассказал, как инвестиции поменяли жизнь калужан

В четверг, 12 января, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ принял участие в работе VIII Гайдаровского форума в Москве.
Отвечая на вопрос о влиянии инвестиций на качество жизни населения региона, губернатор заявил, что эти два фактора находятся в прямой зависимости.
- Взять, к примеру, сельское хозяйство, - приводит слова Артамонова пресс-служба правительства. - Благодаря антисанкциям все кинулись инвестировать в АПК, причем во все направления. Мы видим, как меняется качественный состав сельского населения, насколько здесь стали востребованы специалисты с качественным высшим образованием. Посмотрите, как меняются люди на промышленных предприятиях, культура производства. Теперь не надо школьника понукать, чтобы он хорошо учился. Дети видят, что если они не получат хорошее образование, то не смогут в жизни быть успешными.
|
Калужские полицейские «спели» Цоя на языке жестов 12.01.2017 14:43
Фоторепортаж: особенности зимней рыбалки на Яченском водохранилище 12.01.2017 14:08
Сказочную Калугу засняли с воздуха 12.01.2017 12:34
Артамонов раскритиковал политику федерального Минфина 12.01.2017 09:16
Северный поток, «Синяя птица» и где находится Кукуй 11.01.2017 15:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: