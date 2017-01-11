Северный поток, «Синяя птица» и где находится Кукуй

В среду, 11 января, вышел в свет свежий номер газеты «Калужский перекрёсток». Его центральная тема – кризис в строительной сфере нашего региона, его причины и возможные пути решения.

- Всё начиналось очень красиво, - пишет автор материала. – Поля на Правом берегу (да и не только там) нарезали большими кусками и отдали девелоперам. Те нарисовали макеты жилых кварталов, в которых многоэтажки гармонично сочетались с супермаркетами, школами и фитнес-центрами. Люди начали вкладывать в эти проекты свои деньги. А потом наступил кризис. Вместо примыкающих друг к другу самодостаточных жилых кварталов – сиротливо стоящие тут и там редкие многоэтажки.

Западные санкции закрыли доступ к «длинным» и дешёвым кредитам, высокая ключевая ставка прибила ипотеку. Подложила свинью и демография: в области сокращается количество молодых людей 20–30-летнего возраста, то есть тех, кто заводит семью и поэтому нуждается в отдельном жилье. В 2016-м количество заключённых браков сократилось на 15% по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, уменьшается и рождаемость, а значит, и потребность в расширении жилплощади.

Ещё один фактор – постоянный рост цен на коммунальные услуги. Принцип подбора жилья «чем больше, тем лучше» уже не работает.

Во многом такая ситуация связана с тем, что решения о начале крупных строительных проектов принимались без должной аналитической проработки. Девелоперы действовали по принципу: «если на этом рынке уместилось десять компаний, то и одиннадцатая втиснется». Результат: строительный пузырь раздули до такой степени, что сейчас предложение первичного жилья на калужском рынке намного превышает спрос.

Ответ на вопрос, что делать с этим строительным пузырём, читайте в материале «Северный поток».

О новшествах, которые ждут нас с нынешнего года, идёт речь в материале «Платить и каяться». Так, с 1 января вырастают штрафы за неуплату налогов на недвижимое и движимое имущество – безотносительно к тому, получили вы налоговые уведомления или они потерялись на почте. Тем, кто в прошлом году не уплатил налог на имущество, теперь предстоит заплатить ещё 20% сверху.

Плюс к этому с начала года выросли акцизы на топливо и спиртное. Так, самая дешёвая бутылка вина будет стоить теперь 140 рублей, а водки – 230. Заметно вырастет цена на дизельное топливо. С учётом повышения акцизов в этом году средняя цена пачки сигарет составит 220 рублей. Подакцизными стали даже электронные сигареты.

Также выросли взносы в Фонд капремонта. Объясняют это ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией.

В этом номере читайте также интервью с педагогом по вокалу Центра дополнительного образования для детей «Радуга» Витанной ГАРТУНГ. Недавно имя одного из её учеников, Антона Чухрия, стало известно всей стране благодаря его блестящему выступлению в телевизионном конкурсе «Синяя птица». А 9 Мая 2015 года Антон на Театральной площади в Москве спел дуэтом с самим Иосифом Кобзоном.

Одновременно Витанна Гартунг занимается практически с 60 детьми. Есть среди них и 7-летние малыши, и подростки, которые раньше пели только дома или в караоке с друзьями.

- Музыка – очень важный момент в воспитании детей. Так, материнское пение закладывает правильную работу головного мозга младенца, даже если мама поёт не совсем верно, - убеждена Витанна. – Она может и не петь – просто «мычать», напевать что-то без слов, прижимая к себе малыша. Это уже большое дело.

Подробнее о том, можно ли научить петь детей, у которых нет ни слуха, ни голоса, а также кто такие дети-гудошники, в статье «По ту сторону сцены».

«Пошёл на Кукуй!» – так называется материал, посвящённый истории одной из калужских улиц – улицы Первомайской. Оказывается, до революции она носила название «Куков переулок». В памяти калужан он сохранился как первое поселение иностранцев в Калуге.

- В древности русские называли всех иностранцев куками. Вспомните Кукуеву немецкую слободу в Москве, - рассказал нам краевед и архитектор Александр Днепровский. - Слово «немец» происходит от «немой», т. е. не умеющий разговаривать по-русски, и относилось к людям любой национальности.

Для калужан Кукова слобода была своего рода Лас-Вегасом. Здесь можно было поиграть в азартные игры, разжиться табачком или горячительными напитками, достать яду.

Именно в Куковом переулке открылась католическая церковь – костёл. Ещё в 1866 году было основано калужское капелланство. В городе проживало более тысячи католиков. В 1876 году городские власти и православная епархия разрешили им приобрести дом и переоборудовать его затем в католическую церковь. В августе 1879 года приходским старостой Парчевским и синдиком Гриневским в Калуге был выкуплен двухэтажный дом в Куковом переулке – бывшая «Школа цифири и геометрии», построенная в 1721 году по указу Петра I. Новый храм освятили в августе 1880 года.

Эту и другую статьи можно почитать в свежем номере газеты «Калужский перекрёсток». Для просмотра и скачивания доступна его электронная версия.