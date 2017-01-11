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Омывайку с метанолом и запрещённый лосьон нашли в калужских магазинах

11.01.2017 14:06 25 Алёна Павлова
Омывайку с метанолом и запрещённый лосьон нашли в калужских магазинах

Результаты проверок, которые проходили с начала декабря в 150 калужских магазинах, торгующих спиртосодержащей продукцией, опубликовало в среду, 11 января, региональное управление Роспотребнадзора.

Контрафактных горячительных напитков в магазинах не нашли. А вот опасную стеклоомывающую жидкость обнаружили в пяти точках. В жидкостях «Ойлрайт» -30 «Зимняя» нашли более 15% метанола, в жидкости «Вьюга» (до -30) — более 20%, «Тайфун -30» - более 20%. В двух образцах омывайки «SAVTOК» (-20 и -25) содержание метанола было превышено на доли процента.

Также в одном из магазинов нашли запрещённый для продажи лосьон «Огуречный» с содержанием спирта 68%.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что стеклоомывающую жидкость с метанолом опасно не только пить, но и использовать по прямому назначению. Пары метанола могут вызвать резь в глазах и ухудшение самочувствия у водителя и пассажиров.


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Тэги: общество

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