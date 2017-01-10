Яченское водохранилище промёрзло на 35 сантиметров

Толщина льда на Яченском водохранилище в Калуге достигла 33-35 сантиметров. Такие данные во вторник, 10 января, опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

На Оке толщина льда от 1 до 42 сантиметров. При этом в черте Калуги встречаются промоины.