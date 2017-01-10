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В Малоярославце поддержали всемирный флешмоб «Манекен челендж»

10.01.2017 12:03 21 Оксана КОЛОСОВА

На новогодних праздниках, 5 января, в Центре Российского кино Малоярославца состоялись съёмки для популярного интернет-флешмоба «Манекен челендж». Смысл его заключается в том, что  участники, находясь в каких-либо местах, внезапно замирают в различных позах, как в детской игре «Море волнуется раз». Видеозаписи с людьми, изображающими манекены, затем выкладываются в Интернете под хэштегом #MannequinChallenge. Флешмоб придумали американские школьники. Они специально на некоторое время замерли в учебном классе и сняли это на камеру.

- Идея поддержать флешмоб появилась недели две-три назад, - рассказал нам инициатор проведения съёмок в Малоярославце Шухрат УСМАНОВ. – Посмотрел видео на Youtube – понравилось. Написал об этом в группе «Типичный Малоярославец» в соцсети «ВКонтакте», предложил поучаствовать в съёмках всем желающим. Народу пришло не очень много – человек 5. Поэтому мы попросили поучаствовать во флешмобе зрителей в кинотеатре. Они нормально отнеслись к нашей просьбе и согласились поучаствовать. Съёмки заняли примерно полчаса.

При желании к видеозаписи можно придраться: некоторые из участников флешмоба моргали или не совсем уверенно изображали из себя манекены. По словам Шухрата, это был пробный вариант.

- Обязательно сделаем ещё одну версию – она будет лучше, - говорит он. – Надеюсь, всё получится. Когда именно пройдут съёмки, не знаю. Конкретной даты пока нет. Считаю, что такие флешмобы нужны – просто для развлечения молодёжи. Мне потом знакомые говорили, что такие весёлые, неформальные мероприятия надо почаще проводить.

Отметим, что Mannequin Challenge появился в октябре и успел стать самым популярным флешмобом в мире в 2016 году.


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Тэги: общество шухрат усманов

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