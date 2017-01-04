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МЧС открыло пункт обогрева в центре Калуги

04.01.2017 21:16 13 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, синоптики обещают в Калуге резкое похолодание. На выходных ожидаются 20-градусные морозы.

Сотрудники МЧС в среду, 4 января, разбили на улице Степана Разина в Калуге в районе площади Победы пункт обогрева.

- Все желающие могут там выпить горячего чая и погреться, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. - Палатка будет работать в круглосуточном режиме на весь период холодов.

Как отмечают спасатели, особый контроль осуществляется на трассе М3 «Украина». На 174 километре федеральной дороги развернут городок жизнеобеспечения вместимостью 30 человек. Кроме того, мобильные пункты обогрева открылись на 107 и 304 километрах Киевской трассы.

Фото автора.


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Тэги: мчс общество

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