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Памятную доску освободителю Калуги открыли на улице Глаголева

30.12.2016 12:13 3 Дмитрий Ивьев

В пятницу, 30 декабря, в Калуге в рамках празднования 75-годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков состоялось торжественное открытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, освободителю нашего города, танкисту Василию Ивановичу ПУГИНУ. Её установили на доме №5 по улице Глаголева. Именно здесь Василий Иванович жил с 1967 по 2012 год.

Василий Иванович Пугин родился 12 апреля 1919 года. В Красную Армию был призван 17 сентября 1939 года Бебелевским районным военкоматом Белорусской ССР, служил на Дальнем Востоке. Всю войну Василий Иванович прошел в бронетанковых войсках. Она застала его механиком-водителем танка 112-й танковой дивизии. В ноябре 1941 года Пугин принял боевое крещение под Серпуховом, в районе села Троицкое. На танке Т-26, обороняя Тулу, он участвовал в ожесточенных боях с армадой танковых дивизий Гудериана. Для Пугина один из боев едва не стал последним: у танка сорвало башню. Василий Иванович получил тяжелую контузию. Через месяц, практически ничего не слыша, в качестве механика-водителя он принимал участие в боях за освобождение Калуги от немецко-фашистских захватчиков. В  составе 112-й танковой дивизии под командованием генерала  Гетмана  Пугин возглавлял группу технического замыкания. А дальше – снова фронт. Воевал на Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Победу Василий Иванович встретил в Эстонии. После войны снова вернулся  Калугу, работал на предприятиях города.

Пугин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и многими другими наградами. Свой  солдатский путь он прошел до конца. Умер ветеран 18 декабря 2012 года в возрасте 93 лет.

Фото: пресс-служба городской управы.


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Тэги: общество василий пугин

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