Полиция наградила калужанина, чью машину протаранил пьяный автомобилист

Полицейские поблагодарили калужанина Игоря КОБУСА, помогшего задержать пьяного автомобилиста. Начальник УМВД России по Калуге Станислав ОРЕХОВ вручил молодому человеку благодарственное письмо и ценный подарок, сообщает 30 декабря пресс-служба УМВД по Калуге.

Напомним, что в середине декабря калужанин подставил под удар собственный автомобиль, чтобы помочь полицейским задержать пьяного гонщика. Полицейская погоня за «Ауди» началась с перекрёстка улиц Московской и Карла Либкнехта. 25-летний водитель стал виновником нескольких ДТП. Задержали его рядом с парковкой управления дорожной полиции. Экспертиза показала, что лихач был пьян. По данному происшествию составлено несколько административных протоколов.