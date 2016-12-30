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Полиция наградила калужанина, чью машину протаранил пьяный автомобилист

30.12.2016 11:39 11 Елена Французова
Полиция наградила калужанина, чью машину протаранил пьяный автомобилист

Полицейские поблагодарили калужанина Игоря КОБУСА, помогшего задержать пьяного автомобилиста. Начальник УМВД России по Калуге Станислав ОРЕХОВ вручил молодому человеку благодарственное письмо и ценный подарок, сообщает 30 декабря пресс-служба УМВД по Калуге.

Напомним, что в середине декабря калужанин подставил под удар собственный автомобиль, чтобы помочь полицейским задержать пьяного гонщика. Полицейская погоня за «Ауди» началась с перекрёстка улиц Московской и Карла Либкнехта. 25-летний водитель стал виновником нескольких ДТП. Задержали его рядом с парковкой управления дорожной полиции. Экспертиза показала, что лихач был пьян. По данному происшествию составлено несколько административных протоколов.


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Тэги: общество игорь кобус станислав орехов

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