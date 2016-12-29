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Районы Калуги: как город мёртвых обжили уголовники

29.12.2016 16:23 3 Елена Французова

Продолжаем нашу серию фоторепортажей о районах Калуги. Сегодня рассказ о Подзавалье. Все статьи рубрики - по ссылке.

Один из самых красивых районов города - Подзавалье. Это и ни окраина, и ни центр Калуги. Доехать до него можно всего за 15 минут. Хотя общественного транспорта после 9 вечера здесь можно и не дождаться.

Возникновение Подзавалья связано с Свято-Лаврентьевым монастырём.

- Согласно преданию, Свято-Лаврентьев монастырь был основан на месте деревянного храма в честь Рождества Христова, известного с XV века. Этот храм посещал праведный Лаврентий Калужский, - сообщает Калужская митрополия. - Некоторые исследователи полагают, что праведный Лаврентий происходил из рода бояр Хитрово. В любое время года блаженный Лаврентий, ради Христа юродивый, ходил босой, одетый в рубашку и овчинный тулуп.

В 1512 году праведный Лаврентий воодушевил калужского князя Симеона в битве против крымских татар. Тогда Калуга была спасена от разорения.

23 августа 1515 года Лаврентий скончался. Его похоронили в храме Рождества Христова. А затем канонизировали.

- По желанию князя Симеона на месте подвигов святого возникла иноческая обитель, которая сначала называлась Рождественской, а затем Лаврентьевской, - сообщает епархия. - На иконах праведный Лаврентий изображается с секирой, с которой он явился к князю во время битвы.

Напомним, что в 2015 году к 500-летию со дня кончины святого в Калуге установили памятник. И хотя многие краеведы и калужане считали, что скульптуре самое место в монастыре, появилась она в Центральном парке. Ради столь знаменательного события даже перенесли День города на 22 августа - день памяти праведного Лаврентия.

Но обитель знаменита не только святым. Краеведы утверждают, что здесь неоднократно бывал Иоанн Васильевич Грозный.

- В Смутное время тут жили и обороняли крепость-монастырь воеводы Ян Скотницкий, Конрад Буссов, Иван Болотников, Лжедмитрий II, Марина Мнишек, польские воеводы-маршалы Ежи Мнишек, Ян Сапега, Лисовский, Гонсевский, а позже гетман Конашевич-Сагайдачный, - рассказывает краевед Александр Днепровский. – В XVIII веке среди дарителей и посетителей монастыря мы встречаем императрицу Екатерину II, митрополита Платона, вдовствующую императрицу Марию Федоровну. В XIX веке монастырь посещали будущий император Александр II, великие князья Константин Романов  и Владимир, князья Орбслидни, имам Дагестана и Чечни Шамиль, писатель Николай Васильевич Гоголь.

На территории Лаврентьева монастыря располагался некрополь, где были похоронены многие известные калужане, священнослужители и монашествующие, герои Отечественной войны 1812 года. Среди них настоящая легенда - генерал Карл Багговут. Помимо него, в монастыре нашли свое последние пристанище и такие участники-герои Отечественной войны, как Алексей Всеволжский и Николай Лебедев.  

- Существует легенда, что, будучи еще детьми, два близких друга Карл Багговут и Николай Лебедев поклялись друг другу, что не только всегда будут вместе, но и могилы их будут рядом, - рассказывал  директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов. - В итоге так и случилось.

Конечно, Карл Багговут является и одним из героев книги Льва Толстого «Война и мир». В сражении под Тарутиным, 18 октября 1812 года, в самом начале обходного движения, он был убит неприятельским ядром.

- Некрополь монастыря - город мертвых - огромен и не столько по размерам, сколько по значимости, - считает краевед Александр Днепровский.

Иного мнения были власть имущие в начале XX века.

- Монастырь был закрыт в 1918 году, - сообщает Калужская митрополия. - С 15 августа того же года здесь находились Калужские пехотно-командные курсы. В мае 1920 года на его территории был размещен лагерь принудительных работ, которым ведал карательный подотдел Калужского губисполкома. Здесь содержались политические заключенные, уголовники и военнопленные. На 100 лагерных коек приходилось 317 заключенных. В 1921 году по приказу коменданта лагеря с помощью кузнечных молотов были разбиты скульптурные надгробия Лаврентьевского некрополя. В мае 1921 года сюда привезли 230 тамбовских крестьян, участников восстания «Союза трудового крестьянства», возглавляемого Антоновым. В связи с этим в ноябре 1921 года было решено нижний этаж храма Рождества Христова приспособить под тюремное здание. Тогда в храме была закрашена стенная роспись и установлены нары и печи. Музейные работники успели спасти только часть икон и утвари.

А в 1929 году было получено разрешение на снос соборного Христорождественского храма. В одном из уцелевших зданий разместилась общеобразовательная школа, другие были заселены. На территории монастыря, в том числе и на участке некрополя, построили домики-времянки.

Старожилы до сих пор с ужасом рассказывают, как кладбище превратили в огороды, из фамильных склепов сделали хранилища для овощей, а черепами мальчишки играли в футбол.


Восстанавливать монастырь стали в начале 90-х годов прошлого века. Но работы продолжаются и по сей день.


Именные кирпичики благотворителей.

Так, первым делом в 1993 году над предполагаемым местом погребения праведного Лаврентия был воздвигнут и освящен архиепископом Климентом деревянный крест. И только в 2012 году восстановили надгробие на могиле Багговута. К сожалению, некрополь в советское время сровняли с землёй, останки героев и известных калужан утрачены.

- Пусть утрачены надгробия «коммерц-советников» Золотаревых и Черновых из гранита, мрамора, чугуна и бронзы — их отсутствие не сможет затмить мемориальную значимость данного исторического места, - считает Александр Днепровский.


Подзавалье можно было бы назвать тихим, практически сельским уголком, если бы на месте деревянных домиков не возникали однотипные коттеджи.

 
А сами резные избушки спрятали под сайдингом или за высокими железными заборами. Похоже, Подзавалье ждёт участь улицы Парижской коммуны.


Главная улица – Широкая. И она вполне оправдывает своё название - самая просторная в Подзавалье.

С одной стороны район отрезан от многоэтажек улицей Пионерской, с другой – водохранилищем.


Улица Пионерская.


Вот так развлекаются современные пионеры.

Названия остальных  улиц милые, хоть и незатейливые – Садовая, Выгонная, Нижнелаврентьевская. Есть здесь множество переулков и улица Багговута.


Улица Багговута.


Улица Гамазейная.

 

Чудом сохранившиеся избушки – настоящие шедевры деревянного зодчества. Наткнешься на такое творение и стоишь несколько минут, как зачарованный, рассматриваешь наличники, пилястры. И невольно думаешь, что скоро и этот домик канет в Лету.


Конечно, некоторые строения выглядят жалко и удручающе.

На многих крышах деревянных домов видны печные трубы. А вот дым из печей здесь редкость. Многие жители давно провели себе газ и пользуются газовым отеплением.


Да и колонки, судят по тому, что к ним нет проторенных дорожек – атавизм.


Зимой Подзавалье выглядит сказочно: в снегу утопают кустарники, дома и заборы. И даже гигантские сосульки (если не думать о том, что они могут упасть вам на голову) довершают ощущения волшебства. Такие должны быть на избе Деда Мороза.


Пожалуй, достопримечательностью Подзавалья можно назвать один из родников – тот, что находится за улицей Садовой и граничит с Сосновой рощей.


Ещё несколько лет назад это была настоящая помойка. Здесь отдыхали молодые люди, оставляя после себя горы мусора. К счастью, родник удалось облагородить. И, судя по надписям «самая чистая вода» и «самая вкусная вода», это оценили жители.


Чтобы отдохнуть на лоне природы, жителям Подзавалья не надо ехать за город.


Достаточно сделать несколько шагов до Сосновой рощи. Зимой здесь ребятня катается с горки на санках. А взрослые играют с белками в переглядки.

- У нас тут две белки живут, - рассказывает местный житель. – Они практически ручные, довольно близко подпускают к себе людей.


Подзавалье – тихий уголок недалеко от центра Калуги. Здесь нет городского шума и суеты, время  будто бежит вспять. Не найдёшь здесь и гигантских ТЦ, сетевых магазинов, многоэтажных новостроек.


Зато в шаговой доступности школа и детский сад. А ещё практически с каждой точки района виден возрождающийся монастырь.

Фото: автора, Любови Коршуновой и группы «ВКонтакте» «Свято-Лаврентьев монастырь».


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Тэги: районы общество фоторепортаж

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