Поп-звезда, или Как монах исколесил страну с концертами

Год назад насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря отец Фотий стал победителем шоу Первого канала «Голос».

С тех пор его жизнь круто изменилась: миллионы поклонников по всему миру, несколько десятков телевизионных эфиров, выпуск сольного диска и первый личный автомобиль.

Сан гастролям не помеха

Сам же иеромонах утверждает, что стремительно обрушившаяся слава и сольные концерты по всей стране не нарушили его душевного покоя.

— Хотя после «Голоса» жизнь стала более суетной, насыщенной поездками. Но я привыкаю к этому, — признаётся он.

Монашеский сан гастрольной деятельности не мешает.

— Монах — это образ жизни. Конечно, в идеале монах должен сидеть в монастыре, в келье, непрестанно молиться. Но сейчас XXI век и далеко не все люди живут по канону. И монастыри, приходы идут на контакт с миром. Ведут социальную работу, открывают школы при приходах и т. д. И я считаю, что моя миссия как певца не несёт в себе никаких пороков, это не грех. Тем более что это так тепло принимают люди — и православные, и неправославные.

Правда, не обошлось и без скандалов. Осенью на собрании игуменов и игумений в храме Христа Спасителя исполняющий обязанности наместника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря иеромонах Пафнутий признался, что не знает, как быть с насельником монастыря иеромонахом Фотием, который постоянно находится на гастролях да ещё и признаётся в интервью, что ему в монастыре скучно. Но патриарх Кирилл поддержал гастрольную деятельность монаха, заявив, что своим пением тот обращает многих к Богу.

Дуэт с Папой

Выступая в Волгограде, батюшка признался, что после дуэта со своим наставником по шоу «Голос» Григорием Лепсом готов к творческим экспериментам.

— Главное, чтобы публике это нравилось и не противоречило моральным, духовным и этическим принципам. Например, если бы это было целесообразно в конкретной ситуации и организовано красиво, вполне мог бы спеть дуэтом с католическим священником и даже с Папой Римским. Я отношусь с уважением к любой конфессии, — заявил он.

При этом иеромонах не раз критиковал победителя «Евровидения» Кончиту Вурст. И даже предлагал дать ей достойный отпор.

— Если люди любят эпатаж, надо сделать ответный «удар» — показать, что не только развратное может быть популярным, но и что-то чистое, светлое, исходящее от той части человечества, которая проповедует только добро и нравственность, — считает он.

Но при этом на «Евровидение» Фотий не поехал бы.

— При том, что я являюсь большим приверженцем цивилизованного мира, мне симпатична Европа, на «Евровидение» я бы не поехал. Этот конкурс даже сопоставить нельзя с «Голосом». «Голос», в нашей русской версии, честный проект, куда приходят обычные люди. И даже если появляются какие-то знаменитости, всё равно судьи поворачиваются именно на голос, не зная, кто поёт. А «Евровидение» — провокационный конкурс и политизированный. Когда победил (или победила?) Кончита Вурст — это же была провокация, намеренный скандал! Представляю, что, как только я там появлюсь, начнутся сравнения с Кончитой. Мол, у нас был с бородой и в юбке, а теперь из России приехал с бородой и в юбке. Это неприемлемо для меня как для священнослужителя.

Запись новогоднего концерта на «Мосфильме». Участники шоу «Голос» Ксана Сергиенко, Шарип Умханов, Родион Газманов и отец Фотий.

Перед Новым годом отец Фотий вновь стал завсегдатаем телевизионных эфиров Первого канала. То он в «Пусть говорят» с Андреем Малаховым снимается, то с поп-звёздами записывает новогодний концерт. Несмотря на занятость, батюшка продолжает вести странички в социальных сетях, радуя поклонников новыми селфи и поздравляя их с предстоящими праздниками.

Наша справка:

Иеромонах Фотий (в миру Виталий Владимирович Мочалов) родился 11 ноября 1985 года в г. Горьком. Обучался игре на фортепиано, пел в детском церковном хоре. Закончив один курс музучилища, в 2002-м эмигрировал с семьёй в Германию в город Кайзерслаутерн. В 2005 году вернулся в Россию в связи с решением посвятить себя монашеской жизни. Был принят в братию Пафнутьева Боровского монастыря (Калужская обл.). Принял иноческий постриг в 2010 году. В 2013-м рукоположен в сан иерея (иеромонаха). В 2015 году стал победителем четвёртого сезона шоу Первого канала «Голос».

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.12.2016. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.