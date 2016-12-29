Главная > Новости > Общество

Поп-звезда, или Как монах исколесил страну с концертами

29.12.2016 14:47 0 Елена Французова
Поп-звезда, или Как монах исколесил страну с концертами

Год назад насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря отец Фотий стал победителем шоу Первого канала «Голос».

С тех пор его жизнь круто изменилась: миллионы поклонников по всему миру, несколько десятков телевизионных эфиров, выпуск сольного диска и первый личный автомобиль.

Сан гастролям не помеха
Сам же иеромонах утверждает, что стремительно обрушившаяся слава и сольные концерты по всей стране не нарушили его душевного покоя.

— Хотя после «Голоса» жизнь стала более суетной, насыщенной поездками. Но я привыкаю к этому, — признаётся он.
Монашеский сан гастрольной деятельности не мешает.

— Монах — это образ жизни. Конечно, в идеале монах должен сидеть в монастыре, в келье, непрестанно молиться. Но сейчас XXI век и далеко не все люди живут по канону. И монастыри, приходы идут на контакт с миром. Ведут социальную работу, открывают школы при приходах и т. д. И я считаю, что моя миссия как певца не несёт в себе никаких пороков, это не  грех. Тем более что это так тепло принимают люди — и православные, и неправославные.

Правда, не обошлось и без скандалов. Осенью на собрании игуменов и игумений в храме Христа Спасителя исполняющий обязанности наместника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря иеромонах Пафнутий признался, что не знает, как быть с насельником монастыря иеромонахом Фотием, который постоянно находится на гастролях да ещё и признаётся в интервью, что ему в монастыре скучно. Но патриарх Кирилл поддержал гастрольную деятельность монаха, заявив, что своим пением тот обращает многих к Богу.

Дуэт с Папой
Выступая в Волгограде, батюшка признался, что после дуэта со своим наставником по шоу «Голос» Григорием Лепсом готов к творческим экспериментам.

— Главное, чтобы публике это нравилось и не противоречило моральным, духовным и этическим принципам. Например, если бы это было целесообразно в конкретной ситуации и организовано красиво, вполне мог бы спеть дуэтом с католическим священником и даже с Папой Римским. Я отношусь с уважением к любой конфессии, — заявил он.

При этом иеромонах не раз критиковал победителя «Евровидения» Кончиту Вурст. И даже предлагал дать ей достойный отпор.

— Если люди любят эпатаж, надо сделать ответный «удар» — показать, что не только развратное может быть популярным, но и что-то чистое, светлое, исходящее от той части человечества, которая проповедует только добро и нравственность, — считает он.

Но при этом на «Евровидение» Фотий не поехал бы.

— При том, что я являюсь большим приверженцем цивилизованного мира, мне симпатична Европа, на «Евровидение» я бы не поехал. Этот конкурс даже сопоставить нельзя с «Голосом». «Голос», в нашей русской версии, честный проект, куда приходят обычные люди. И даже если появляются какие-то знаменитости, всё равно судьи поворачиваются именно на голос, не зная, кто поёт. А «Евровидение» — провокационный конкурс и политизированный. Когда победил (или победила?) Кончита Вурст — это же была провокация, намеренный скандал! Представляю, что, как только я там появлюсь, начнутся сравнения с Кончитой. Мол, у нас был с бородой и в юбке, а теперь из России приехал с бородой и в юбке. Это неприемлемо для меня как для священнослужителя.

Запись новогоднего концерта на «Мосфильме». Участники шоу «Голос» Ксана Сергиенко, Шарип Умханов, Родион Газманов и отец Фотий.

Перед Новым годом отец Фотий вновь стал завсегдатаем телевизионных эфиров Первого канала. То он в «Пусть говорят» с Андреем Малаховым снимается, то с поп-звёздами записывает новогодний концерт. Несмотря на занятость, батюшка продолжает вести странички в социальных сетях, радуя поклонников новыми селфи и поздравляя их с предстоящими праздниками.

Наша справка:
Иеромонах Фотий (в миру Виталий Владимирович Мочалов) родился 11 ноября 1985 года в г. Горьком. Обучался игре на фортепиано, пел в детском церковном хоре. Закончив один курс музучилища, в 2002-м эмигрировал с семьёй в Германию в город Кайзерслаутерн. В 2005 году вернулся в Россию в связи с решением посвятить себя монашеской жизни. Был принят в братию Пафнутьева Боровского монастыря (Калужская обл.). Принял иноческий постриг в 2010 году. В 2013-м рукоположен в сан иерея (иеромонаха). В 2015 году стал победителем четвёртого сезона шоу Первого канала «Голос».

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.12.2016. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество фотий

Еще новости из рубрики «Общество»

Глава городского самоуправления принял участие в патриотическом форуме «Дорогами отцов» 29.12.2016 14:35

Торговцы просят перенаправить транспорт с улицы Кирова на Грабцевское шоссе 28.12.2016 16:56

12 человек умерли в Калужской области от отравления метиловым спиртом 28.12.2016 15:02

Нужно ли изобретать велосипед, или Что должно быть под куполом рынка? 28.12.2016 12:51

Памятную доску освободителю Калуги откроют на улице Глаголева 28.12.2016 11:02


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 31 декабря, 10:00
Афиша Обнинска: Новый год 2017
Обнинск
сб 31 декабря, 17:00
Дни Праздника Рождества Христова 2017
Калуга
сб 31 декабря, 18:00
Афиша мероприятий "Новый год 2017" в Калуге
Калуга
вт 03 января, 13:00
Мастер-классы “Рождественские фантазии” (полное расписание всех ДК)
Калуга

Для детей

чт 29 декабря, 19:00
Путешествие в страну бременских музыкантов
Калуга
пт 30 декабря, 11:00
Новогоднее театрализованное представление "Операция Ё"
Дворец пионеров
пт 30 декабря, 11:00
Новогодние приключения
Станция Творчества
вс 01 января, 12:00
Волшебная сказка из чемоданчика "Заюшкина избушка"
Станция Творчества

Концерты

чт 29 декабря, 17:00
Большой новогодний концерт
Танеевский зал
чт 29 декабря, 20:00
BluesRockBand 0,40
Flat, кафе
пт 30 декабря, 18:30
&#8548; Отчетный Новогодний концерт Школы "Виртуозы"
Виртуозы, Школа музыки и искусств
вт 03 января, 19:00
Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Викинг 18+
Пассажиры
Ёлки 5
Три богатыря и Морской царь
Новости компаний

Новый взгляд на ОВЧИНУ

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Популярные места для селфи в Калуге по версии МегаФона

Каждому к Новому году – собственную цифровую елку от «Ростелекома»

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Жанръ

Viktorch1311 27 дек 2016 09:30

Хорошая музыка - Молодость...

drughunter 24 дек 2016 21:06

Артем Летний's блог - Волк не просто воет на луну

Артем Летний 22 дек 2016 22:05

записки непостороннего - Кто виноват?

mason 21 дек 2016 10:55