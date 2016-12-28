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Торговцы просят перенаправить транспорт с улицы Кирова на Грабцевское шоссе

28.12.2016 16:56 0 Дмитрий Ивьев
Торговцы просят перенаправить транспорт с улицы Кирова на Грабцевское шоссе

После закрытия Центрального вещевого рынка на улице Марата многие предприниматели переехали на новый рынок на Грабцевском шоссе. Однако пока торговцев не устраивает небольшое количество покупателей. На днях в редакцию поступило письмо, которое подписали более 100 предпринимателей.

- Мы обеспокоены сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием должной поддержки со стороны администрации города и области. - пишут они. - Мы полностью выполнили требования города, освободив территорию в центре города, переехав на одну из более привлекательных торговых площадок, которую нам предоставили. Ранее руководством города и области неоднократно говорилось, что городской рынок «Калуга» построен для переноса розничной торговли на его территорию, находящуюся в небольшом удалении от центральной части города для того, чтобы разгрузить транспортный узел в центре города, по улице Кирова, и, соответственно, предполагали, что сюда будут перенаправлены все транспортные потоки, которые ранее сходились в точке существовавшего ранее Центрального рынка. Но мы видим, что внятного ответа и понимания у городской власти, как это сделать, нет. Мало того, мы наблюдаем отсутствие каких-либо шагов к решению данного вопроса.

Предприниматели провели свой анализ существующей ситуации и заявляют, что для нормальной работы необходимо не менее 9000 потенциальных покупателей в неделю. По их словам, все маршрутные автобусы из ближайших городов надо направлять через остановку у нового рынка на Грабцевском шоссе.

Также предприниматели считают, что по выходным можно пустить до нового рынка городские маршруты, которые пока ходят до Центрального рынка. А саму остановку на улице Кирова надо переименовать в «Городской парк».

Кроме того, торговцы предлагают запустить новый кольцевой маршрут: сквер Мира – ул. Кирова – пл. Победы – ул. Жукова – пл. Маяковского – рынок «Калуга» - ул. Карла Либкнехта – ул. Ленина – ул. Кирова – сквер Мира.


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Тэги: рынок общество

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