Число заболевших гриппом резко выросло

На прошлой неделе, с 19 по 25 декабря, в Калужской области выросло число заболевших: зарегистрировано 7858 случаев ОРВИ и 27 случаев гриппа. За предыдущий период отмечался только один случай гриппа.
Пороговые показатели незначительно превышены у взрослых, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. У детей раннего возраста отмечается снижение заболеваемости на 5,2%.
В Калуге заболеваемость превысила пороговые значения на 40,4%. Зарегистрировано 3889 случаев ОРВИ и 22 случая гриппа. Заболеваемость выше пороговых значений во всех возрастных группах, кроме школьников. Положительный темп роста заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, кроме детей раннего возраста.
Лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» проведены вирусологические исследования материала от 113 больных респираторными инфекциями: в 23 случаях обнаружен вирус гриппа А (H3N2), микоплазменная инфекция – 7 случаев, риновирусная инфекция - 6, парагрипп разных типов и аденовирусная инфекция.
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