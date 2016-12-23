96-летней освободительнице Калуги подарили дрова

Как мы уже рассказывали, в области остался всего один ветеран, участвовавший в освобождении Калуги в декабре 1941 года, - 96-летняя Пелагея Сергеевна КОРОЛЁВА. В четверг, 22 декабря, к ней домой в деревню Устиновка Ферзиковского района приехал городской голова областного центра Константин ГОРОБЦОВ.

- За рулём военного КамАЗа градоначальник доставил ветерану ценный груз — берёзовые дрова, - сообщает пресс-служба городской управы. - Хозяйка дома вместе с дочерью Екатериной Сергеевной тепло встретила гостей и пригласила за большой праздничный стол, удививший гостей изобилием домашних разносолов и вкуснейшими пирогами.

Горобцов также подарил женщине валенки и пуховую шаль.

Как рассказала ветеран Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант медицинской службы Полина Королёва, её фронтовая биография связана с историей 50-ой армии, освобождавшей Калужскую землю от фашистов. Самые страшные её военные воспоминания связаны со Сталинградской битвой, где Полина Сергеевна получила свою первую фронтовую награду — медаль «За боевые заслуги». Помнит она и бои за Калугу, как на плащ-палатках, по замёрзшей Оке выносила раненных с поля боя и, конечно, победную весну сорок пятого, встретила которую в Кёнигсберге.

Фото: пресс-служба городской управы.