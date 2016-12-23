Селфи-зависимость: дурная привычка или болезнь?

23.12.2016 08:53

Размещение множества селфи в соцсетях говорит о заниженной или завышенной самооценке и нехватке живого общения. Раньше люди дружили дворами, на праздники съезжались все родственники. Сейчас всё чаще сидят в соцсетях, этим и ограничивается общение. Психологи говорят, что селфи-зависимость аналогична игровой, пищевой зависимости, шопоголизму. А зависимые люди, как правило, не замечают проблемы и не считают, что им нужна помощь.

— Сегодня люди привязаны к технологиям, гаджеты становятся нашим искусственным продолжением, — говорит специалист Калужского центра медицинской профилактики Ирина ГУСЕВА. — Ещё 10–15 лет назад человечество и не знало, что такое селфи, а теперь некоторые не представляют утро без какой-нибудь «себяшечки». Сразу оговоримся, что речь пойдёт не о тех весёлых селфи с друзьями, которые есть почти у каждого. Даже если человек несколько злоупотребляет фотографированием самого себя, но продолжает жить привычной жизнью, уделяет время близким, друзьям, зарабатывает деньги, это не более, чем модное увлечение. Мы поговорим о тех, для кого селфи стало неотъемлемой частью жизни, и чьи страницы в соцсетях завалены подобными снимками. В этом случае селфи могут быть признаком поведенческого расстройства, и мы имеем дело с современным вариантом нарциссизма.

Демонстрация счастья

— Если присмотреться внимательнее, можно понять, что каждое селфи является демонстрацией счастья, красоты и успеха автора. Снимок буквально посылает сообщение: я стройный, сильный, красивый, успешный, смотрите на меня, восхищайтесь мной. Сразу приходит мысль: если человек в реальной жизни красив и успешен, зачем ему требуется подтверждение этого в виде просмотров, лайков и комментариев? Да и чем продиктована такая публичность собственного счастья? Желание собрать виртуальные аплодисменты, которых в реальности, к сожалению, не достаёт?

Десятки ежедневных фото-«себяшечек» — это мини-репортажи про себя любимого, фильм об одном человеке: «Я в этом фильме главный актёр, сценарист и режиссёр». Концентрация именно на личной жизни, на деталях своего быта, на своём окружении, на своих чувствах и на своём лице сегодня — основа социальных сетей. Бум селфи впервые наглядно показал, что личное становится для интернет-пользователей важнее общественного. Ещё два года назад такого перекоса не было.

Это возрастное?

— Селфи очень популярны у подростков. В этом возрасте в какой-то мере селфи-технология может смягчать эффекты столкновения с обществом и социализацию молодого человека. Поэтому можно предположить, что селфи — это возрастное.

А взрослые, которые увлекаются селфи, просто не решили своих подростковых проблем и нуждаются в повышенном внимании и самоутверждении. Самая глубокая причина всего этого заключается в стремлении получить простые решения сложных жизненных задач. Прославиться, не отличаясь никакими талантами. Быть оригинальными, ничего не созидая. Они ждут детского чуда: закрыл глаза — и получилось без лишних усилий. Сфотографировался — и все в восхищении! При этом пустота так и остаётся пустотой. Жизнь не становится наполненной любовью, смыслом, счастьем, красотой.

Очень часто селфи любят делать девушки до 30 лет, то есть в период поиска спутника жизни. Мужчины, любители селфи, принадлежащие к той же возрастной группе, чаще фотографируют статусные предметы (дома, машины, свои успехи). Все они хотят получить лайк за то, что для них важно и ценно. Ещё одну особенность селфи можно назвать конструированием идеального Я. Изучая фотографии человека, мы как бы видим его внутренний мир, его идеальные представления о себе. Ведь люди чаще рассказывают о своих достижениях, чем о своих недостатках и провалах в жизни.

Жизнь за фото

— Если в одних случаях селфи — невинный эксперимент, шалость, в других — опасные поступки. Например, в мае 2014 года в штате Колорадо потерпел крушение легкомоторный самолёт. Произошло это потому, что спустя четыре минуты после взлёта 29-летний лётчик решил сделать селфи. Самолёт потерял управление и рухнул на землю. Пилот и пассажир не выжили. Несколько человек в разных странах мира погибли, когда пытались сделать селфи с оружием. Заживо сгорела девушка, которая вместе с подругой хотела сфотографироваться на крыше поезда. Люди падают с мостов, высотных зданий, тонут и гибнут под колёсами. Во всех этих случаях желание сделать эффектное селфи побеждает даже очень важный врождённый инстинкт самосохранения.

Лучше влюбиться

— Всегда следует помнить о безопасности. Не стоит рисковать жизнью ради одного фото. Тем, кто чувствует, что «подсел» на селфи, специалисты рекомендует найти другое безопасное хобби, больше общаться в реальности, а не только в сети. Ещё отличный способ — влюбиться. Чрезмерное увлечение селфизмом — это симптом более сложных проблем. Такому человеку целесообразно прийти на консультацию к психологу. В Калужском областном центре медицинской профилактики вы можете получить квалифицированную консультацию психолога, кандидата психологических наук.

Чем раньше будет замечено и приостановлено не совсем здоровое влечение к соцсетям, тем лучше. Психолог поможет подросткам, молодым людям с такой проблемой реализовать себя и направить мысли и действия в сторону поиска профессии и карьеры.

Симптомы селфимании:

человек делает более 3 селфи в день;

выкладывает все фото в социальные сети;

в дальнейшем сам снимок не имеет значения, важны лишь поставленные лайки и комментарии. От лайков зависит настроение;

из-за селфи возникают опасные для жизни ситуации;

делая селфи, человек теряет нить разговора с собеседником, постоянно отвлекается;

агрессивная реакция на замечания людей;

чувство потерянности, внутренней тревоги, если нет под рукой телефона или фотоаппарата.