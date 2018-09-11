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На хлебе и воде: официально в Калуге реально накопить на однушку за 5 лет

11.09.2018 17:01 5 3619 Елена Французова
На хлебе и воде: официально в Калуге реально накопить на однушку за 5 лет

На днях эксперты ресурса «Т-Ж Статистика», принадлежащего известному банку, подсчитали, сколько потребуется времени, чтобы накопить на квартиру в регионах России. Для расчета использовали официальные данные, имеющиеся в свободном доступе.

- Мы выбрали типовую однушку площадью 34 квадратных метра. Чтобы накопить быстрее, взяли вторичное жилье - оно дешевле, - пояснили эксперты формулу, по которой производили свои расчёты. - Цены на квартиры в регионах взяли с «Домофонда», «Циана» и «Авито». На сайте Росстата посмотрели данные по регионам о средней зарплате и вычли прожиточный минимум — он везде тоже разный. Оставшееся — свободные деньги - можно каждый месяц класть на накопительный счет. Сейчас средняя ставка по депозитам по данным Центробанка — 5,99%.

Напомним, что официальная средняя зарплата в Калужской области - 40 750 рублей, а прожиточный минимум - 10 374 рубля. 

В итоге получается, что отказывая себе в развлечениях и бургерах, экономя на свете, воде и газе, калужане через 4 года 7 месяцев смогут купить квартиру.  Конечно, при условии, что их зарплата дотягивает до средней.

Быстрее всего на однушку накопят жители Магадана. Среднемесячная зарплата здесь составляет 83 997 рублей, а прожиточный минимум — 18 846 рублей.  Дольше всего придется копить жителям Севастополя - восемь лет и три месяца. 


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