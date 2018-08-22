Дрожь земли: вбивание свай под фундамент Дворца спорта аукается в радиусе 150 метров

В среду, 22 августа, наш читатель umike в «Народных новостях» опубликовал видео того, что творится на его рабочем месте.
Он работает по адресу Ленина, 51, в доме известном калужанам как дом с колоннами. Это строение находится примерно в 100 – 150 метрах от бывшего стадиона «Центральный», где сейчас идёт строительство Дворца спорта.
- Утром ощущал себя на вибростенде, - рассказывает Михаил. - Звенит посуда, на потолке позвякивают лампы, и просто находящиеся в комнате вещи дребезжат. Я сразу вспомнил волны от Спитакского землятресения (жил тогда в УССР, ощутилось). Потом понял, что вибрация слишком однообразна и длительна. В общем, всё утро работали с опаской.
- После обеда «дрожь земли» стала повторяться, - говорит Михаил. - Соседи по зданию тоже обеспокоены. Если такое ощущается в 150метрах, представляю что происходит у людей, живущих в непосредственной близости.
- Просьба уточнить у ответственных: тут точно всё на контроле? Обрушения не грозят? – интересуется в заключение наш читатель.
Мы переадресовали эти вопросы в пресс-службу городских властей и по получении ответов опубликуем их.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: