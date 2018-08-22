Дрожь земли: вбивание свай под фундамент Дворца спорта аукается в радиусе 150 метров

В среду, 22 августа, наш читатель umike в «Народных новостях» опубликовал видео того, что творится на его рабочем месте.

Он работает по адресу Ленина, 51, в доме известном калужанам как дом с колоннами. Это строение находится примерно в 100 – 150 метрах от бывшего стадиона «Центральный», где сейчас идёт строительство Дворца спорта.

- Утром ощущал себя на вибростенде, - рассказывает Михаил. - Звенит посуда, на потолке позвякивают лампы, и просто находящиеся в комнате вещи дребезжат. Я сразу вспомнил волны от Спитакского землятресения (жил тогда в УССР, ощутилось). Потом понял, что вибрация слишком однообразна и длительна. В общем, всё утро работали с опаской.

- После обеда «дрожь земли» стала повторяться, - говорит Михаил. - Соседи по зданию тоже обеспокоены. Если такое ощущается в 150метрах, представляю что происходит у людей, живущих в непосредственной близости.

- Просьба уточнить у ответственных: тут точно всё на контроле? Обрушения не грозят? – интересуется в заключение наш читатель.

Мы переадресовали эти вопросы в пресс-службу городских властей и по получении ответов опубликуем их.

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