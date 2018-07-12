Так может выглядеть Калуга будущего

Кирилл ГУСЕВ: «Сейчас проектирование ведётся в границах участка, а должно вестись в границах квартала — с учётом городской среды».

Под новой типовой застройкой подразумеваются не дешёвые панельные дома в поле. Это создание комфортной городской среды. Требования к новостройкам и прилегающим к ним городским территориям давно повысились, вот федеральный Минстрой и решил разработать новые стандарты, формирующие облик современных городов. Что предлагают нам архитекторы всего мира, можно было увидеть на выставке в Инновационном культурном центре.

— Эти проекты участвовали в международном конкурсе, проведённом российским Министерством строительства. 20 проектов-победителей лягут в основу альбома типовых решений общественных и жилых территорий, ими смогут пользоваться все застройщики, — рассказывает организатор выставки «Калуга. Городская застройка ближайшего будущего» Кирилл ГУСЕВ. — Не все остались довольны парком, который построили на месте бывшего рынка, и это потому, что архитекторы руководствовались старыми принципами, а горожане не знали, чего требовать. Необходимо всё пересмотреть, дать возможность застройщикам работать по высоким стандартам, а людям — жить в комфортной среде. По плану стандарты должны быть разработаны до конца 2018 года. И, возможно, уже в 2019–2020 годах мы увидим первый новый типовой проект в Калуге. Любой из них можно реализовать в нашем городе. Вопрос, как он будет сочетаться с исторической средой, здесь не рассмотрен, нужны отдельные решения. Но есть два принципа: можно создавать нейтральную современную архитектуру, на фоне которой исторические дома будут «играть», или строить новые дома, выдержанные в историческом стиле. Я считаю, что по первому пути идти лучше, потому что современные решения более интересны, они воспитывают вкус. А подделка под старину — это всё же подделка.

Люди не хотят жить в высотках

— Типовые проекты разработаны ведущими мировыми архитекторами, в том числе и российскими. Из 307 присланных на конкурс работ 144 были посвящены среднеэтажной застройке (дома не выше 7 этажей). Это то, из чего должен состоять центр Калуги. Кроме того, на дома средней этажности сейчас самый большой спрос. Застройщики уже понимают, что возвести 17-этажку — не самый лучший путь: её трудно продавать и обслуживать, народ не хочет там жить. Некоторые проекты отлично подошли для ул. Суворова. Лично мне нравится итальянский проект малоэтажной застройки, где даже в маленьких кварталах есть всё необходимое. Проект вполне применим и для среднеэтажной застройки. Но в Калуге осуществить его можно только на Правом берегу или в микрорайоне «Силикатный», где многоэтажки переходят в частный сектор.



Итальянский проект малоэтажной застройки, который может быть реализован на Правом берегу или на Силикатном.

Дворы для взрослых и детей

— Внимание современных архитекторов направлено на проектирование кварталов, а не отдельных домов. Это не обязательно построенный заново квартал, это может быть и уже существующий — с участком для строительства. Например, квартал-колодец, в центре которого есть такой участок. Попутно там создаётся и комфортная среда. Сейчас дворы — это заброшенная территория, в них не хочется находиться, они используются исключительно для парковки. Как правило, застройщик хочет «поднять» как можно больше квадратных метров. Но, чем больше квадратных метров, тем больше машино-мест он должен заложить. В итоге получаются «свечки» с парковочными полями вокруг. Конечно, детскую площадку тоже нужно поставить, но никому не интересно её качество… А ведь они делаются не только из пластика, но и из экологичных материалов. Да, они занимают большую площадь и более дорогие.

Но, если поставить площадку не за 300 тыс., а за 2–3 млн. и поделить эту стоимость на 40 квартир, получится не слишком большая сумма. В типовых проектах есть оригинальные решения и по организации парковок, где посажены деревья. Интересно используется и неровный рельеф двора — создаются общественные площадки не только для маленьких детей, но и для подростков и взрослых. Одним из условий конкурса была демократичная стоимость квадратного метра. Например, ярославский архитектор Сергей Фомин, работа которого заняла на конкурсе первое место, на обсуждении застройки будущего в Калуге пояснил, что его проект универсален и может быть реализован в любом регионе России. Нужно только адаптировать его под нужды конкретной области и гармонично вписать в окружающий ландшафт. А стоимость квадратного метра жилья ­­в +проекте не превысит 40 тысяч рублей.

В этом проекте нет привычных для Калуги лоджий, предпочтение отдано балконам.

Креативный центр на территории завода

— Дворовое пространство должно гармонично вливаться в городское. Интересный проект реализован в Туле в центре города на площадях действующего завода. Там освободились часть территории и корпус. И первое, что приходит в голову, — сдать всё в аренду. Но пошли по другому пути. Корпус был преобразован в креативный кластер, появились общественные пространства, где проводятся мастер-классы, выставки, лекции, работают кафе. На одном из этажей откроется научно-техническая школа, а на крыше — ресторан. Это пример того, что можно сделать с нашим «Кристаллом».

Из-за того, что мы пассивны, из-за того, что не настаиваем на том, что хотим жить в качественной среде, у нас её и нет. Мы регулярно проходим мимо федеральных программ, которые в других городах формируют новую среду. Было бы здорово, если бы эта тема начала подниматься. И нам не пришлось бы расторговывать проект, например, нового парка так, чтобы его выиграли случайные люди, предложившие минимальную цену. От общества должно быть техническое задание, которое сделает невозможным появление в городе некачественного объекта.

Двор, по мнению архитекторов из Ярославля, должен быть комфортным для всех. И никаких пластиковых площадок. Интересно обыгран и рельеф.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Этот материал был опубликован в №28 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.07.2018. Ещё больше интересных статей можно найти в электронном архиве издания.

Уважаемые читатели! А на ваш взгялд, какой должна быть застройка в Калуге? Пишите в комментариях!