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Дело труба: вода подмывает офисное здание

03.04.2018 17:20 3 1431 Елена Французова
Дело труба: вода подмывает офисное здание

Во вторник, 3 апреля, у многофункционального центра на улице Хрустальной, 34А, прорвало трубу.

- Мы обращались в водоканал. Нам сообщили, что труба бесхозная. Единственное, что пока могут сделать, просто её перекрыть, - рассказали нам в МФЦ. – Вода подмывает здание, в асфальте на автостоянке уже образовалась трещина. 

В ГП «Калугаоблводоканал» сообщили, что на место выехала бригада. Проводятся работы. 


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