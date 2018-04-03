Дело труба: вода подмывает офисное здание

Во вторник, 3 апреля, у многофункционального центра на улице Хрустальной, 34А, прорвало трубу.

- Мы обращались в водоканал. Нам сообщили, что труба бесхозная. Единственное, что пока могут сделать, просто её перекрыть, - рассказали нам в МФЦ. – Вода подмывает здание, в асфальте на автостоянке уже образовалась трещина.

В ГП «Калугаоблводоканал» сообщили, что на место выехала бригада. Проводятся работы.